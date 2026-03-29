बिहार: नवादा में रामनवमी जुलूस में हुआ बवाल, पथराव और आगजनी से मचा हड़कंप, कई लोग घायल

नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र स्थित पुरानी बाजार में शनिवार (28 मार्च) रात रामनवमी के जुलूस के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया. जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के बीच झड़प शुरू हुई, जो देखते ही देखते पथराव में बदल गई. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, रोह प्रखंड मुख्यालय में रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी. जुलूस का रूट निचली बाजार से दुर्गा स्थान तक तय था. जब जुलूस बाजार से गुजर रहा था, तभी जामा मस्जिद के पास एक गली से किसी शरारती तत्व ने अचानक पत्थर फेंक दिया. इसके बाद वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, फिर दोबारा हुई घटना

मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष राहुल अभिषेक और पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. कुछ देर में हालात काबू में भी आ गए और जुलूस को आगे बढ़ाया गया लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से पथराव शुरू हो गया.

इस दौरान जुलूस में शामिल कई लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत रोह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया.

स्थिति यहीं नहीं थमी, कुछ उपद्रवियों ने सड़क किनारे खड़े एक ठेले में आग लगा दी, जिससे हालात और बिगड़ गए. हालांकि पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पा लिया गया. इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ हुलास कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने इलाके का निरीक्षण किया और हालात को नियंत्रित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके.

फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. साथ ही साफ कहा गया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.