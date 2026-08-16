PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'देश को दी नई दिशा'
देश के पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित किया.
देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है. दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंच कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं.
Remembering Atal Ji on his Punya Tithi. An extraordinary statesman blessed with remarkable vision, he dedicated his life to the service of our nation. His words and efforts inspired generations and his leadership strengthened our nation. His focus on good governance and public…— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2026
पीएम मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी को याद करते हुए कहा कि अद्भुत दूरदर्शिता वाले एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया. उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया. सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi, President Droupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan, BJP National President Nitin Nabin and other senior leaders attend the prayer meeting at 'Sadaiv Atal', the memorial of former PM Atal Bihari Vajpayee, on his death… pic.twitter.com/R2bZlJNEgb— ANI (@ANI) August 16, 2026
देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक 'सदैव अटल' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.