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PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'देश को दी नई दिशा'

देश के पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित किया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 08:43 AM (IST)
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देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है. दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंच कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं. 

पीएम मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी को याद करते हुए कहा कि अद्भुत दूरदर्शिता वाले एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया. उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया. सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा.

देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक 'सदैव अटल' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.

 

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Sadaiv Atal Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary PM Modi Breaking News Abp News
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