प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, केंद्रीय मंत्री ने पूछ दिया ये सवाल

कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी आज (शुक्रवार) बिहार दौरे पर हैं. पटना और फिर मोतिहारी में उनका कार्यक्रम है. इस बीच कांग्रेस नेता के इस दौरे को लेकर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया है. गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगी?

प्रियंका गांधी की इस यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "मोतिहारी से शुरुआत करें, नकली गांधी का गांधी जी को प्रणाम करें, बिहार में कुछ नहीं होने वाला है. जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव ने बिहार को अपमानित किया क्या उसके लिए प्रियंका गांधी माफी मांगेंगी?"

गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को बिहार लाया, स्टालिन को बिहार लाया, रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दी, बिहारियों को गाली दी, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मां-बहन को गाली दिलवाई, तेजस्वी यादव ने दिलवाई, क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगी? कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरह से अर्बन नक्सल के रूप में जा रहा है जिसको देश प्रेम कम देशद्रोह ज्यादा दिख रहा है.

यह भी पढ़ें- Bihar: सांसद पप्पू यादव का बड़ा आरोप, 'बिहार के दो बड़े नेता और अधिकारी रच रहे हत्या की साजिश'

