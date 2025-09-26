बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें एक महीने पहले Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन मात्र एक महीने के भीतर ही यह सुरक्षा हटा दी गई.

सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि बिहार के दो बड़े नेता और दो बड़े अधिकारी मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार वही दो बड़े नेता और दो बड़े अधिकारी होंगे.

एक महीना पहले हमें Y+ सुरक्षा दी गई

एक ही महीना में हटा ली गई।



यह साजिश JDU के बिकाऊ कार्यकारी

अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं! सम्राट चौधरी को

मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को

बेच दिया है। नीतीश जी के बेटे निशांत जी की

सियासी संभावना का सौदा कर सम्राट के लिए

सत्ता की सीढ़ी… — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) September 25, 2025

नीतीश कुमार के बेटे की राजनीतिक का सौदा कर रहे संजय झा- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस साजिश के केंद्र में हैं. उन्होंने कहा कि संजय झा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक संभावनाओं का सौदा कर रहे हैं.

भाजपा नेता को किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगा बिहार का मुख्यमंत्री

सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संजय झा जानते हैं कि मैं भाजपा नेता को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इसलिए मेरी जान का सौदा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सीमांचल, कोसी और मिथिला में भाजपा को चुनौती देने वाला वह अकेले हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा जा रहा है.

सुरक्षा एजेंसियों से पप्पू यादव ने सुरक्षा बहाल की अपील

पप्पू यादव ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से अपील की कि उनकी सुरक्षा बहाल की जाए. इसके अलावा सुरक्षा को लेकर इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है.