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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकेंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है. बाबरी मस्जिद, बाटला हाउस एनकाउंटर और राम भक्तों पर फायरिंग का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Nov 2026 10:23 AM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोनिया गांधी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया. गिरिराज सिंह ने बाबरी मस्जिद विवाद, बाटला हाउस एनकाउंटर और राम भक्तों पर चली गोलियों का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने कुछ घटनाओं पर दुख जताया, लेकिन राम भक्तों की मौत पर उनकी ओर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई.

गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने बाबरी मस्जिद विवाद और बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आंसू बहाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी आजमगढ़ तक गई थीं. बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि जब राम भक्तों को गोली मारी गई, तब सोनिया गांधी की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला.

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राम भक्तों पर गोली चलने का मुद्दा उठाया

गिरिराज सिंह का इशारा अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग की ओर था. छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से पहले और बाद में राम मंदिर आंदोलन देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना रहा. बीजेपी लंबे समय से कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है.

राहुल गांधी और JNU का भी किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी JNU गए और वहां आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाने वालों के प्रति सम्मान दिखाया. उनको जी कहकर संबोधित किया. गिरिराज सिंह ने अफजल गुरु से जुड़े नारों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा.

वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप

गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी पर वोटों के लिए अलग-अलग घटनाओं पर अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया. बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर नरम रुख अपनाया. वहीं, कांग्रेस आमतौर पर बीजेपी पर धार्मिक मुद्दों के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाती रही है. ऐसे में गिरिराज सिंह का यह बयान दोनों दलों के बीच पुराने विवादों को फिर हवा दे सकता है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Nov 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
गिरिराज सिंह Patna News Sonia Gandhi BIHAR NEWS
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