केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोनिया गांधी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया. गिरिराज सिंह ने बाबरी मस्जिद विवाद, बाटला हाउस एनकाउंटर और राम भक्तों पर चली गोलियों का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने कुछ घटनाओं पर दुख जताया, लेकिन राम भक्तों की मौत पर उनकी ओर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई.

गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने बाबरी मस्जिद विवाद और बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आंसू बहाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी आजमगढ़ तक गई थीं. बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि जब राम भक्तों को गोली मारी गई, तब सोनिया गांधी की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला.

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राम भक्तों पर गोली चलने का मुद्दा उठाया

गिरिराज सिंह का इशारा अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग की ओर था. छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से पहले और बाद में राम मंदिर आंदोलन देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना रहा. बीजेपी लंबे समय से कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है.

Delhi: Union Minister Giriraj Singh says, "Yes, Sonia Gandhi shed tears over the Babri Masjid issue and the Batla House encounter. But when Ram devotees were shot dead, Sonia Gandhi did not shed any tears. Sonia Gandhi sheds tears and even travels to Azamgarh. Her son, meanwhile, visits JNU and addresses terrorists respectfully as 'ji'. Slogans such as ‘Afzal, your killers are alive, and we are ashamed’ are also raised there. Sonia ji, you can do anything for the sake of votes." — IANS (@ians_india) November 8, 2026

राहुल गांधी और JNU का भी किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी JNU गए और वहां आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाने वालों के प्रति सम्मान दिखाया. उनको जी कहकर संबोधित किया. गिरिराज सिंह ने अफजल गुरु से जुड़े नारों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा.

वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप

गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी पर वोटों के लिए अलग-अलग घटनाओं पर अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया. बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर नरम रुख अपनाया. वहीं, कांग्रेस आमतौर पर बीजेपी पर धार्मिक मुद्दों के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाती रही है. ऐसे में गिरिराज सिंह का यह बयान दोनों दलों के बीच पुराने विवादों को फिर हवा दे सकता है.

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