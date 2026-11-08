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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान

'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान

CM सम्राट चौधरी ने मुंगेर में ऐलान किया कि 2030 तक बिहार के लोगों को मजबूरी में बाहर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी. मुंगेर-भागलपुर के बीच 83 किमी मरीन ड्राइव भी बनेगा.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 08 Nov 2026 09:59 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपावली के मौके पर अपने गृह जिले मुंगेर से दो बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि मुंगेर से भागलपुर के बीच 83 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव का निर्माण अगले दो महीने में शुरू होगा. साथ ही उन्होंने वादा किया कि वर्ष 2030 के बाद बिहार के किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा. राज्य में ही नौकरी, व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्यमंत्री शनिवार (7 नवंबर) को मुंगेर के कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने दूसरे राज्यों में जाते हैं. उनकी सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है. सरकार का फोकस राज्य में उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने पर है. इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे.

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उन्होंने कहा कि 2030 के चुनाव में जब वह वोट मांगने आएंगे, उससे पहले बिहार के किसी व्यक्ति को मजबूरी में मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. हालांकि, बेहतर नौकरी और उद्योगों में काम करने के लिए बाहर जाने पर कोई रोक नहीं होगी.

मुंगेर-भागलपुर के बीच बनेगा 83 किमी मरीन ड्राइव

सीएम ने घोषणा की कि मुंगेर से भागलपुर के बीच 83 किलोमीटर लंबे गंगा तटपथ यानी मरीन ड्राइव का निर्माण अगले दो महीने में शुरू होगा. इससे दोनों शहरों के बीच आवागमन आसान होगा. इसके अलावा सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है. एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की भी बात कही गई.

गंगा की गाद निकासी और सिंचाई पर समझौता

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. इसके तहत गंगा से गाद निकालने और खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम होगा. उन्होंने कहा कि नेपाल की तराई और सोन नदी से आने वाले पानी के कारण गंगा में बाढ़ आती है. इससे फसलों को नुकसान होता है. सरकार इस समस्या का समाधान करने की दिशा में काम कर रही है.

दीपोत्सव में 11.11 लाख दीप जलाकर बना रिकॉर्ड

कल्याणपुर के बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में यूथ क्लब ने 'एक दीया मां के नाम' अभियान के तहत 11 लाख 11 हजार 111 दीप जलाए. मुख्यमंत्री ने मुख्य दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को बधाई दी. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कल्याणपुर रेलवे मैदान में उतरा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद एबीपी न्यूज़ में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. बिहार की राजधानी पटना में होने राजनीतिक गतिविधियों के साथ अन्य हलचलों पर लगातार नजरें रखते हैं. आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में पॉलिटिकल कैंपेनिंग टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की.

2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़े. आर्यन आनंद ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा से BMC और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है.

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Published at : 08 Nov 2026 09:59 AM (IST)
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