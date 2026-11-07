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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराइज एंड फॉल 2 के विजेता शहजाद पूनावाला तेज प्रताप पर भड़के, जोकर तक कह दिया

राइज एंड फॉल 2 के विजेता शहजाद पूनावाला तेज प्रताप पर भड़के, जोकर तक कह दिया

राइज एंड फॉल सीजन-2 के फाइनल विनर की घोषणा के बाद तेज प्रताप ने वोट चोरी का आरोप लगाया था. अब शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया है. तेज प्रताप यादव को पलटू भी कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Nov 2026 11:07 PM (IST)
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शहजाद पूनावाला रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन-2 के विजेता बन गए हैं. विजेता घोषित होने के बाद इस शो का हिस्सा रहे तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि यहां भी वोट चोरी हुई है. वे शहजाद पूनावाला की जीत से खुश नहीं थे. कई आरोप लगाए थे जिसके बाद शनिवार (07 नवंबर, 2026) को शहजाद ने उन्हें जोकर कह दिया.

पीटीआई वीडियो से शहजाद ने कहा, "देखिए… तेज प्रताप को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता… मुझे लगता है कि उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है… परिवार या उनकी पुरानी राजनीतिक पार्टी के लोग भी नहीं लेते हैं... न बिहार के लोग, उन्हें इंडियन पॉलिटक्स में जोकर माना जाता है…" 

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शहजाद ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने उस ट्वीट को डिलिट भी नहीं किया है… जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है…" शहजाद ने वोट चोरी के आरोप को एक तरह का फैशन बताया और कहा, "राहुल गांधी भी चुनाव हारते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं… तेज प्रताप और उनके चेले जब गेम नहीं जीत पाए तो ये लोग वोट चोरी की बात कह रहे हैं…" 

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'विजेता घोषित करने का तरीका पारदर्शी'

शहजाद पूनावाला ने कहा कि राइज एंड फॉल के विजेता घोषित करने का तरीका पारदर्शी है. पिछले साल भी आपने देखा होगा कि जो फॉर्मेट है, बचे हुए फाइनलिस्ट रूलर जो होते हैं वो एक-दूसरे को वोट करते हैं. इस बार यह टाई हो गया था… तो जो छह फाइनलिस्ट थे उन्होंने मुझे वोट किया और मैं विजेता बना…" पीटीआई से बातचीत में तेज प्रताप यादव को शहजाद पूनावाला ने पलटू भी कहा.

इससे पहले बीते शुक्रवार को शहजाद पूनावाला ने कहा था, "मैं जनता का बहुत आभारी हूं. भगवान और मां के आशीर्वाद से मैं जीता. शो में हमारी रणनीति कामयाब रही… राइज एंड फॉल में मेरे दुश्मनों ने मेरे साथ दोस्तों से ज्यादा दोस्ती निभाई. मैं यादें लेकर जा रहा हूं. मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो भी पैसा जीतूंगा उसे महाराष्ट्र, बिहार और असम के मुख्यमंत्री फंड में लोगों की मदद के लिए दूंगा." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Nov 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Shahzad Poonawalla BIHAR NEWS
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