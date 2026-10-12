'चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा', इंडिया गठबंधन के मार्च पर गिरिराज सिंह का हमला

इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की कॉपी लेकर संविधान के खिलाफ काम करना उचित नहीं है. गिरिराज सिंह ने विपक्ष के विरोध को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह ऐसा है जैसे कोई चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा हो.

उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि यदि चुनाव में गड़बड़ी के सबूत थे, तो उन्हें पहले क्यों नहीं सामने रखा गया. उन्होंने कहा कि विपक्ष से ऐसी राजनीतिक नौटंकी बंद करनी चाहिए.

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'सबूत थे तो बिहार में क्यों नहीं दिखाए?'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों के पास चुनावी अनियमितताओं के सबूत हैं तो उन्हें सामने रखना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में तेजस्वी यादव और विपक्ष ने ऐसे सबूत क्यों नहीं पेश किए. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने चाहिए.

जहां जीते, वहां चुनाव और EVM ठीक

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर चुनावी नतीजों के आधार पर अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है, वहां चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते, जबकि हारने पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया जाता है. उन्होंने इसे विपक्ष का दोहरा रवैया बताया.

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "... संविधान की कॉपी लेकर संविधान के खिलाफ काम करेंगे। यह तो वही हो गया ना, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा। अगर आपके पास सबूत है या था तो बिहार में आपने और तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं दिखाया?..." https://t.co/lgZP6wJICp — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2026

'मोदी चोर, CEC चोर' कहने पर निशाना

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाता है. उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उचित नहीं है.

विपक्ष से प्रदर्शन बंद करने की अपील

गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन के मार्च को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए इसे बंद करने की बात कही. उन्होंने विपक्ष पर सत्ता के लिए राजनीतिक समझौते करने का आरोप भी लगाया और डीएमके का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में ये किसी को भी छोड़ सकते हैं.

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