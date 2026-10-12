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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा', इंडिया गठबंधन के मार्च पर गिरिराज सिंह का हमला

'चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा', इंडिया गठबंधन के मार्च पर गिरिराज सिंह का हमला

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक होने वाले मार्च पर हमला बोला. उन्होंने विपक्ष के चुनावी आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीतने पर EVM ठीक और हारने पर हल्ला.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 03:26 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की कॉपी लेकर संविधान के खिलाफ काम करना उचित नहीं है. गिरिराज सिंह ने विपक्ष के विरोध को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह ऐसा है जैसे कोई चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा हो.

उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि यदि चुनाव में गड़बड़ी के सबूत थे, तो उन्हें पहले क्यों नहीं सामने रखा गया. उन्होंने कहा कि विपक्ष से ऐसी राजनीतिक नौटंकी बंद करनी चाहिए.

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'सबूत थे तो बिहार में क्यों नहीं दिखाए?'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों के पास चुनावी अनियमितताओं के सबूत हैं तो उन्हें सामने रखना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में तेजस्वी यादव और विपक्ष ने ऐसे सबूत क्यों नहीं पेश किए. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने चाहिए.

जहां जीते, वहां चुनाव और EVM ठीक

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर चुनावी नतीजों के आधार पर अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है, वहां चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते, जबकि हारने पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया जाता है. उन्होंने इसे विपक्ष का दोहरा रवैया बताया.

'मोदी चोर, CEC चोर' कहने पर निशाना

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाता है. उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उचित नहीं है.

विपक्ष से प्रदर्शन बंद करने की अपील

गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन के मार्च को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए इसे बंद करने की बात कही. उन्होंने विपक्ष पर सत्ता के लिए राजनीतिक समझौते करने का आरोप भी लगाया और डीएमके का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में ये किसी को भी छोड़ सकते हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Patna News INDIA Alliance BIHAR NEWS
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