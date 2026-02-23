गयाजी में STF पर जानलेवा हमला, हथियार छीने, संजय मांझी को गिरफ्तार करने पहुंची थी टीम

गयाजी में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) पर उग्र होकर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. घटना मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के खिरियावां गांव की है. रविवार (22 फरवरी, 2026) की देर रात का पूरा मामला है. हमले में एसटीएफ के चार-पांच जवान घायल हुए हैं. कुछ समय के लिए एसटीएफ के हथियार भी छीन लिए गए थे. बाद में पुलिस की दबिश के बाद हथियार को बरामद किया गया.

हत्या के मामले में आरोपी है संजय मांझी

बताया जाता है कि वांछित संजय मांझी हत्या का आरोपी है. इसी मामले में टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी. टीम आरोपी को पकड़ने ही वाली थी कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. आवाज सुनकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए. देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई. भीड़ ने टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. लाठी-डंडों से या जिसे जो मिला उसी से हमला कर दिया. आरोपी संजय मांझी को टीम गिरफ्तार नहीं कर पाई.

भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात

घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

सात लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया

घटना के संबंध में टाउन डीएसपी-2 धर्मेंद्र भारती ने सोमवार (23 फरवरी, 2026) को बताया कि इस मामले में सात लोगों को हिरासत में लिया गया है. अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है.

