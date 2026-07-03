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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर पर NDA में दो फाड़! परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, क्या है सियासी संदेश?

भरत तिवारी एनकाउंटर पर NDA में दो फाड़! परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, क्या है सियासी संदेश?

Bharat Tiwari Encounter Case: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पहले से बिलौटी गांव जाने का कार्यक्रम तय नहीं था. गुरुवार को उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.

Written By : मनोज मुकुल |  Updated at : 03 Jul 2026 08:06 PM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अब एनडीए में साफ तौर से दो फाड़ नजर आ रही है. बिहार का कोई मंत्री भरत तिवारी के परिवार से मिलने बिलौटी गांव नहीं गया लेकिन शुक्रवार (03 जुलाई) केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) के प्रमुख चिराग पासवान ने भरत के गांव जाकर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने भरत के परिवार वालों से मुलाकात की. जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आईं उसने बिहार की सियासत में अलग ही सियासी संदेश दे दिया है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पहले से जाने का तय कार्यक्रम नहीं था. कल उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज वो बिलौटी पहुंच गए. राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या चिराग पासवान गृहमंत्री अमित शाह का कोई संदेश लेकर भरत के परिवार से मिले हैं?

जीतन राम मांझी एनकाउंटर को ठहराते रहे सही

चिराग पासवान का भरत के घर जाना इसलिए भी बहुत बड़ा सियासी संकेत है क्योंकि इसी एनडीए के दूसरे नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहले दिन से एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं. भरत तिवारी को अपराधी कह रहे हैं. आज भी उन्होंने ये कहकर एनकाउंटर को सही बताया कि चिराग जो करेंगे वही मैं भी करूं जरूरी नहीं है."

क्या चिराग को भरत के घर किसी संदेश के साथ भेजा गया?

एक बात जो साफ है और समझ में आती है वो ये कि चिराग पासवान को किसी संदेश के साथ भेजा गया है. क्योंकि अब तक भरत तिवारी के स्वजातीय किसी मंत्री ने उनके घर जाने की जरूरत नहीं समझी. जबकि देश भर का ब्राह्मण समाज एनकाउंटर से आक्रोशित है. देश के अलग अलग इलाकों में पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुए. यहां तक कि बिहार का कोई मंत्री भी नहीं गया, लेकिन चिराग ने ये हिम्मत करके कहीं न कहीं सम्राट चौधरी की कुर्सी को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी का हुआ था एनकाउंटर

भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था. यहां तक कि जिस एसडीपीओ यानी पुलिस उपाधीक्षक पर आरोप लगे उन्हें हटाकर फिर से पोस्टिंग देने के फैसले को भी चिराग ने गलत बताया है.

5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का आयोजन

बहरहाल भरत तिवारी के एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो रही है. अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, लेकिन इस पर शुरू हुई राजनीति ने बिहार में सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ही राज्य में दबी हुई जातीय राजनीति को भी जिंदा कर दिया है. 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया है. जिसमें गैर सवर्ण नेताओं को बुलाया गया है. हालांकि जहां ये कार्यक्रम होना है वहां की अनुमति नहीं मिली है.

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About the author मनोज मुकुल

मनोज कुमार (मुकुल) इस वक्त abp न्यूज में बतौर एक्जक्यूटिव प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. मनोज abp न्यूज के संपादकीय विभाग में बीते 17 सालों से जुड़े हैं. abp न्यूज पर 'कौन बनेगा मुख्यमंत्री' से लेकर 'कौन बनेगा प्रधानमंत्री' जैसे हिट शो मनोज के नेतृत्व में सफल रहे हैं. चुनाव मतलब abp न्यूज के लिए पर्दे के पीछे से काम करने वाले प्रमुख चेहरों में से इनका नाम लिया जाता है. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) के हिंदी विभाग से मास मीडिया में PG डिप्लोमा का कोर्स किया है. मनोज बिहार की राजनीति पर लगातार लिखते रहे हैं. उत्तर भारत खासकर हिंदी क्षेत्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं. साल 2015, 2020 के बिहार चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मनोज के लिखे लेख काफी चर्चित रहे हैं. 2020 के बिहार चुनाव नतीजों का इनका अनुमान सटीक रहा था. मनोज राजनीति, चुनाव विश्लेषण, समाज, ग्रामीण समस्या जैसे संजीदा मसलों के हल में रूचि रखते हैं और इन मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bhojpur News Bharat Tiwari Encounter Case
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