भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अब एनडीए में साफ तौर से दो फाड़ नजर आ रही है. बिहार का कोई मंत्री भरत तिवारी के परिवार से मिलने बिलौटी गांव नहीं गया लेकिन शुक्रवार (03 जुलाई) केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) के प्रमुख चिराग पासवान ने भरत के गांव जाकर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने भरत के परिवार वालों से मुलाकात की. जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आईं उसने बिहार की सियासत में अलग ही सियासी संदेश दे दिया है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पहले से जाने का तय कार्यक्रम नहीं था. कल उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज वो बिलौटी पहुंच गए. राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या चिराग पासवान गृहमंत्री अमित शाह का कोई संदेश लेकर भरत के परिवार से मिले हैं?

कानून का राज तभी मजबूत होगा, जब कानून के रक्षक स्वयं कानून का सम्मान करेंगे। भारत तिवारी जी की जिस तरह से हत्या हुई, वह किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकती।



मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यदि कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी ही कानून को अपने… pic.twitter.com/GJdkiJgpjy — Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) July 3, 2026

जीतन राम मांझी एनकाउंटर को ठहराते रहे सही

चिराग पासवान का भरत के घर जाना इसलिए भी बहुत बड़ा सियासी संकेत है क्योंकि इसी एनडीए के दूसरे नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहले दिन से एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं. भरत तिवारी को अपराधी कह रहे हैं. आज भी उन्होंने ये कहकर एनकाउंटर को सही बताया कि चिराग जो करेंगे वही मैं भी करूं जरूरी नहीं है."

क्या चिराग को भरत के घर किसी संदेश के साथ भेजा गया?

एक बात जो साफ है और समझ में आती है वो ये कि चिराग पासवान को किसी संदेश के साथ भेजा गया है. क्योंकि अब तक भरत तिवारी के स्वजातीय किसी मंत्री ने उनके घर जाने की जरूरत नहीं समझी. जबकि देश भर का ब्राह्मण समाज एनकाउंटर से आक्रोशित है. देश के अलग अलग इलाकों में पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुए. यहां तक कि बिहार का कोई मंत्री भी नहीं गया, लेकिन चिराग ने ये हिम्मत करके कहीं न कहीं सम्राट चौधरी की कुर्सी को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी का हुआ था एनकाउंटर

भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था. यहां तक कि जिस एसडीपीओ यानी पुलिस उपाधीक्षक पर आरोप लगे उन्हें हटाकर फिर से पोस्टिंग देने के फैसले को भी चिराग ने गलत बताया है.

5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का आयोजन

बहरहाल भरत तिवारी के एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो रही है. अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, लेकिन इस पर शुरू हुई राजनीति ने बिहार में सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ही राज्य में दबी हुई जातीय राजनीति को भी जिंदा कर दिया है. 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया है. जिसमें गैर सवर्ण नेताओं को बुलाया गया है. हालांकि जहां ये कार्यक्रम होना है वहां की अनुमति नहीं मिली है.

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