पितृपक्ष मेला 2026: गयाजी में पिंडदान के लिए खास पैकेज, ई-पिंडदान की भी सुविधा

बिहार के गयाजी में आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेला-2026 की तैयारियों के बीच पर्यटन विभाग ने देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष पिंडदान पर्यटन पैकेज जारी किए हैं. इस वर्ष पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक दिवसीय और एक रात्रि-दो दिवसीय पैकेज के साथ ऑनलाइन ई-पिंडदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से तैयार पैकेज में पिंडदान अनुष्ठान, धार्मिक स्थलों के दर्शन, परिवहन, आवास, भोजन, पंडा-पुजारी की सेवाएं और पूजन सामग्री शामिल की गई है. श्रद्धालु अपनी सुविधा और बजट के अनुसार पैकेज चुन सकते हैं. बुकिंग के लिए पर्यटन निगम की वेबसाइट और 8544418408, 8294307690 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.

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11,250 से 40,700 रुपये तक के पैकेज

पैकेज-ए में पटना-पुनपुन घाट-गयाजी-पटना की एक दिवसीय यात्रा शामिल है. इसमें पुनपुन घाट, फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट पर पिंडदान की सुविधा है. इसकी कीमत होटल श्रेणी के अनुसार 14,550 से 30,650 रुपये तक है. पैकेज-बी एक रात्रि-दो दिवसीय है, जिसमें गयाजी के साथ नालंदा और राजगीर भ्रमण भी शामिल है. इसकी कीमत 18,850 से 40,700 रुपये तक है.

गयाजी के लिए अलग पैकेज भी उपलब्ध

पैकेज-सी में गयाजी का एक दिवसीय पिंडदान शामिल है. इसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या 15 किलोमीटर के दायरे से पिकअप-ड्रॉप, फल्गु नदी पर तर्पण, विष्णुपद और अक्षयवट पर पिंडदान, आवास व भोजन की सुविधा है. इसकी दर 11,250 से 25,250 रुपये है. पैकेज-डी में एक रात्रि-दो दिवसीय गयाजी यात्रा 16,000 से 39,500 रुपये में उपलब्ध है. पैकेज-ई में गयाजी, राजगीर और नालंदा की यात्रा कराई जाएगी, जिसकी कीमत 16,550 से 32,850 रुपये है.

23 हजार रुपये में ऑनलाइन ई-पिंडदान

जो श्रद्धालु गयाजी नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ऑनलाइन ई-पिंडदान की सुविधा शुरू की गई है. इसकी कीमत जीएसटी समेत 23,000 रुपये है. इसमें विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी पर पिंडदान या तर्पण, पुरोहित की सेवाएं, पूजन सामग्री और दक्षिणा शामिल है. पूरे अनुष्ठान की वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर उसकी पेन ड्राइव भी श्रद्धालु को दी जाएगी.

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