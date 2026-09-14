पटना: चिराग पासवान के पार्टी नेता पर हमला, परिवार से भी हुई मारपीट

पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार इलाके में रविवार (13 सितंबर) देर रात जमकर मारपीट हुई. इस घटना में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के नेता और SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान, उनकी पत्नी और बेटे के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की. पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग परशुराम पासवान और उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे हैं. आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडे के साथ-साथ मौके पर जो सामान मिला, उससे भी परिवार के सदस्यों की पिटाई की. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला

मारपीट की घटना के बाद परशुराम पासवान ने अगमकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपने आवेदन में पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक से जुड़ा विवाद

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद दुर्गा पूजा कमेटी को लेकर हुई एक बैठक से शुरू हुआ. कुम्हरार इलाके में दुर्गा पूजा कमेटी को लेकर बैठक बुलाई गई थी. आरोप है कि पड़ोस के कुछ लोगों को बैठक में नहीं बुलाया गया था. इस बात को लेकर वे नाराज थे.

पड़ोसियों को कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि परशुराम पासवान ने ही उन्हें पूजा कमेटी से बाहर रखने की बात कही थी. इसके बाद विवाद बढ़ गया और गुस्साए लोगों ने परशुराम पासवान के घर पर हमला कर दिया.

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पुलिस कर रही CCTV फुटेज की जांच

घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस फुटेज के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो पाएगी.