गया में चलती ट्रेन में सोना लूटने वाले जीआरपी के थानाध्यक्ष समेत 4 जवानों पर पटना रेल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है. 22307 हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे कारोबारी के स्टाफ से 1 किलो सोना लूट की घटना पिछले 21 नवंबर को हुई थी. इस मामले में गया रेल थाना 29 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

पटना रेल एसपी के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने सीडीआर से यह खुलासा हुआ कि सभी जीआरपी जवान और थानाध्यक्ष की संलिप्तता है. घटना के बाद बुधवार को गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर रेल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. सोना लूट मामले की जांच के लिए तीन डीएसपी की एसआईटी टीम बनाई गई.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, ट्रेन में सफर कर रहे पीड़ित धनंजय शाश्वत से जीआरपी के जवानों ने 1 करोड़ 44 लाख रुपए का 1 किलो सोना मारपीट कर लूट लिया. गया जंक्शन पहुंचने के पहले ही जीआरपी जवानों ने घटना को अंजाम दिया और फिर उसे टिकट कराकर भेज दिया गया. बताया कि किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी भी दी थी.

घटना में शामिल जवानों को पकड़ने में जुटी पुलिस

रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद संलिप्त 4 जवान करन कुमार, अभिषेक चतुर्वेदी, रणंजय कुमार और आनंद मोहन समेत परवेज आलम और रेल थाना का पूर्व चालक सीताराम फरार है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

