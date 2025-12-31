बिहार में फिल्म निर्माताओं की बढ़ी दिलचस्पी, 37 प्रोजेक्ट्स को मिली शूटिंग की मंजूरी

बिहार सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माताओं की दिलचस्पी बढ़ाने को लगातार प्रयास कर रही है. इसका नतीजा भी अब दिखने लगा है. सरकार का दावा है कि बिहार अब फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है. बिहार में अब तक 37 फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री को राज्य के विभिन्न लोकेशनों पर शूटिंग की अनुमति दी जा चुकी है.

कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बुधवार (31 दिसंबर) को एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 ने बिहार को सिनेमा के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलानी शुरू कर दी है.

कला और संस्कृति विभाग के सचिव ने दी यह जानकारी

प्रणव कुमार ने बताया कि जहां भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, वहां बिहार सरकार अपनी नीतियों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करती है. उन्होंने बताया कि सरकार ने बिहार फिल्म और ड्रामा संस्थान की स्थापना के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. कई पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी कार्य किया जा रहा है. पांडुलिपि संरक्षण के लिए भी परंपरा को सुरक्षित करने को लेकर भी प्रयास किया गया है.

उन्होंने कहा कि फिल्म और नाट्य के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी चलाई जा रही है. इसके तहत 13 लाख से अधिक राशि प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य की विलुप्तप्राय और हाशिए पर जा चुकी लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है.

अनुभवी कलाकार देंगे युवाओं को ट्रेनिंग

इस योजना के तहत अनुभवी कलाकार ‘गुरु’ के रूप में युवाओं को पारंपरिक कला, लोक संगीत, नृत्य और वादन का ट्रेनिंग देंगे. इस योजना का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है. इस योजना के तहत अब तक 233 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह वरिष्ठ और उपेक्षित कलाकारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना भी प्रभावी रूप से लागू की जा रही है. इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन दी जा रही है.