हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान, 'मैंने पहले जो कुछ भी कहा था...'

अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान, 'मैंने पहले जो कुछ भी कहा था...'

Arvind Kejriwal News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी किए जाने के बाद अन्ना हजारे ने खुशी जताई और कहा कि कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Feb 2026 04:09 PM (IST)
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आबकारी नीति मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस मामले में दोनों नेताओं और 21 अन्य को बरी कर दिया है. इसपर अन्ना हजारे ने भी खुशी जताई है. 

अन्ना हजारे ने कहा, "हमारा देश अपनी न्यायिक और सुरक्षा प्रणालियों की ताकत पर चलता है. विविध दलों, जातियों, धर्मों और समुदायों वाला इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद, न्यायपालिका के कारण ही यह सुचारू रूप से कार्य करता है. इसके बिना अराजकता और अशांति फैल जाएगी. अब जब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं हैं, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए."

'फैसला पहले आ जाता तो हम ये सब नहीं कहते '

अन्ना हजारे ने कहा, "मैंने पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ भी कहा था, वह न्याय व्यवस्था का निर्णय नहीं था. हम सब हवा में बोल रहे थे. अगर वह न्यायालय का निर्णय होता तो हम ऐसा नहीं बोलते. अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अरविंद केजरीवाल का कोई दोष नहीं था, तो हमें मानना पड़ेगा." 

'अरविंद केजरीवाल को जो कहना है कह लें'- अन्ना हजारे 

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके खिलाफ साजिश करते हुए झूठे केस दर्ज किए थे. इसपर अन्ना हजारे ने कहा, "यह उनका प्रश्न है. सत्ता पक्ष और मेरा कोई लेन-देन नहीं. मैं कभी सत्तापक्ष के नजदीक नहीं गया. उनको जो कहना है कह लें."

अन्ना हजारे की अरविंद केजरीवाल को सलाह

जब अन्ना हजारे से सवाल किया गया कि वे अरविंद केजरीवाल को क्या सलाह देंगे, तो उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं. हम यही सलाह देंगे कि समाज और देश की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हैं, करते रहें. खुद के बारे में, पार्टी के बारे में मत सोचो. केवल देश को आगे बढ़ाना है."

अन्ना हजारे ने आगे कहा, "हमारे देश को आजाद बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हुई हैं. लाखों लोगों ने कुर्बानी की है. इसको याद रखना है. भूलना नहीं है."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 27 Feb 2026 03:55 PM (IST)
