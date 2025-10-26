बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया हैं. एबीपी न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में तेज प्रताप ने कहा कि वो कभी राष्ट्रीय जनता दल में वापस नहीं जाएंगे. वहीं उन्होंने परिवारिक विवाद पर भी खुलकर बात की.

तेज प्रताप यादव से जब ये पूछा गया कि उन्हें घर और पार्टी से किसने निकाला तो उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जयचंदों की ओर इशारा किया और कहा कि हमें पार्टी से लालू जी ने नहीं बल्कि जयचंदों के दबाव में आकर बाहर किया गया. जिस तरह भगवान राम को उनके पिता ने कैकेयी के दबाव में वनवास भेजा था.

पारिवारिक विवाद पर कही ये बात

परिवार में जयचंद कौन है क्या वो संजय यादव के बार में कह रहे हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जयचंद बहुत बड़ा विषैला नाग है. हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं वो फिर जिंदा हो जाएगा. सबको समझ आ गया था कि दूसरा लालू पैदा हो रहा है इसलिए इसका (तेज प्रताप यादव) पत्ता काट दो.

तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी ने उनकी बात क्यों सुनी? उन्हें इतनी बुद्धि होनी चाहिए, भाई ही अगर अपमान करेगा तो कोई और क्या करेगा. हम तो मिलजुल कर रहना चाहते थे. गद्दी और पैसा बहुत ख़राब चीज़ होती है. राजा आँख अंधा, मुँह से गूंगा और कान से बहरा होता है.

क्या RJD में वापसी करेंगे तेजप्रताप?

तेजप्रताप यादव से जब ये पूछा गया कि क्या वो आरजेडी में वापसी करेंगे तो उन्होंने कहा कि अब हमारा रास्ता अलग और उनका रास्ता अलग है. हमने तो गीता की कसम खा ली है कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन, कभी आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा. एक बार मन हट गया तो हट गया. उन्होंने कहा कि वो परिवार से नाराज नहीं है, लोग हमें जबरदस्ती नाराज करना चाहते हैं.

तेजस्वी की CM दावेदारी पर क्या कहा?

तेजस्वी यादव लगातार पहले से ही ख़ुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते आ रहे हैं इस पर तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने अपने मुँह से बोल दिया कि वो ही सीएम बनेंगे तो ये लोभ हो गया. जयचंद के चक्कर में इतना लोभी नहीं होना चाहिए, कि आप पद के लिए बोल रहे हैं कि हम ही सीएम बनेगे. तो जनता देख रही है कि ये तो पद देख रहा है. उनके बारे में कौन सोचेगा.

तेज प्रताप यादव ने कहा जनता देख रही है कौन किसके साथ क्या कर रहा है. आरजेडी के लोग महुआ में हराने में लगे हुए हैं. अगर वो हमें हराने की कोशिश करेंगे तो हम भी राघोपुर में हराएंगे.

