हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख का बीमा और 5 लाख की मदद का ऐलान

Patna News: बिहार चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए कहा कि प्रचार अभियान तेज हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है.

26 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव को देखते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार घोषणाएं कर रहे. इसी बीच उन्होंने आज रविवार (26 अक्तूबर) को एक बड़ा वादा किया है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सत्ता में आने पर पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख रुपये का बीमा कवर देने का वादा किया है.

तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए कहा कि प्रचार अभियान तेज हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है. उन्होंने मौजूदा नितीश कुमार सरकार पर तंज करते हुए कहा कि 20 साल से बिहार में खटारा सरकार है, अब जनता बदलाव के लिए बेचैन है. बोले हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं. लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं. इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, लोग बीजेपी को समझ चुके हैं.

बीजेपी और नीतीश पर निशाना 

बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जानबूझकर कारखाने नहीं लगने दिए. इसके साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 17 महीने में बुहत काम हुआ था चाचा जी नहीं पलटे होते तो और काम होता. कांग्रेस और गठबंधन पर कहा कि हम लोग साथ प्रचार कर रहे हैं आगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी प्रचार शुरू होगा. बोले कि तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया है और न तेजस्वी से किसी को शिकायत है. बिहार की जनता ने पिछली सरकार को 20 साल दिए और अब हम केवल 20 महीने मांग रहे हैं.

पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना करने का वादा 

तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने के वादों की लिस्ट में कहा कि सरकार बनने पर पंचायत प्रतिनिधि का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा. इसके अलावा सोनार,नाई, लोहार और बढ़ई पेशे से जुड़े लोगों को स्वरोजगार के लिए एकमुश्त पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. तेजस्वी यादव ने बिहार में उद्योग धंधें न लगने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा, बोले कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आईटी पार्क समेत सारे उद्योग गुजरात ले गए और बिहार को सिर्फ धोखा और ठेंगा दिखाया.

26 Oct 2025 11:20 AM (IST)
TEJASHWI YADAV Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
