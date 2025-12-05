तेज प्रताप यादव के आरोपों पर पूर्व IPS अमिताभ दास की पहली प्रतिक्रिया, 'नीतीश कुमार…'

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बीते गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) को एक्स पोस्ट के जरिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है. अनाप-शनाप, मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातों को बोला गया है. तेज प्रताप ने यहां तक कहा कि ये वही पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है जिसका नाम शबनम कांड में आया था. उन्होंने सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इस पर अब अमिताभ दास की प्रतिक्रिया आई है.

'नीतीश कुमार असली सूत्रधार'

अमिताभ दास ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि तेज प्रताप यादव कम पढ़े-लिखे हैं. मौलिक अधिकार के तहत ही मैंने अपनी बात रखी है. उस बात पर मैं कायम हूं. एफआईआर तो मैं भी कर सकता हूं. तेज प्रताप ने जो शिकायत की उस पर यही कहावत आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. मैं उनकी छवि क्या धूमिल करूंगा. उनकी छवि पहले से ही इतनी धूमिल है कि उनके परिवार ने ही उनको निकाल दिया है. तेज प्रताप मोहरा हैं. नीतीश कुमार असली सूत्रधार हैं. क्योंकि तेज प्रताप को लालच है कि उन्हें एमएलसी बना दिया जाएगा.

अमिताभ दास से पूछा गया कि तेज प्रताप यादव आपकी कुंडली खोल रहे हैं. शबनम हत्याकांड का जिक्र किया है. आपकी घेराबंदी कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार ने अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस किन औरतों के नाम पर चलाया इसको भी मैं खोलने लगूंगा. बिहार की जनता जानना चाहती है कि अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस किनके नाम पर चलाया गया है? नीतीश कुमार की पत्नी मंजू वर्मा की मौत हुई किन परिस्थितियों में हुई?"

'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही'

दूसरी ओर अमिताभ दास ने एक गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि लगातार सीएम हाउस में मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है. मुख्यमंत्री सुरक्षा में जो तैनात हैं वही बताते हैं. मैं उनका नाम नहीं लूंगा. मैंने एक-दो साल पहले सीजेएम कोर्ट पटना में जानकारी दे दी है कि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे.

