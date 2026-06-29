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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटीं दर्जनों गाड़ियां

पटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटीं दर्जनों गाड़ियां

Patna Fire: बिहार की राजधानी पटना  शहर के दीदारगंज थाना अंतर्गत महोली इलाके में बुंगे डालडा नामक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में अफरा-तफरी मच गई.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 29 Jun 2026 10:33 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना  शहर के दीदारगंज थाना अंतर्गत महोली इलाके में बुंगे डालडा नामक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए 21 से अधिक फायर यूनिट लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हैं. राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी जनहानी की कोई खबर नहीं है, लेकिन करोड़ो रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. 

इस मामले की शुरुआती जांच में  शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. आग इतनी भयानक रूप ले चुका है कि धुंए का गुब्बार आसमान छू रहा है.  इस आग लगी में करोड़ों रुपए की क्षति  का आकलन किया जा रहा है. मौके पर दर्जनों दमकल की गाड़ियां आग पर नियंत्रण पाने के लिए पहुंची हैं. 

रात 12 बजे लगी थी आग

यह मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली का है, जहां पर अचानक रात 12:00 बजे के करीब एक डालडा गोदाम में भीषण आग लग गई. हालांकि, आग लगने की सूचना गोदाम में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा पुलिस को दी गई थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल फायर यूनिट की दर्जनों गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना कर दी गईं. 

फायर फाइटर्स लगातार आग पर  नियंत्रण पाने की कोशिश में लगे हुए हैं. जानकारी के अनुसार, यह है कि यह डालडा गोदाम बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके वजह से आग की लपटे इतनी तेज उठीं कि आधी रात से सुबह हो गई, लेकिन आग पर नियंत्रण  नहीं पाया जा सका. 

इस डालडा गोदाम के पिछले हिस्से में पहले आग लगी और देखते ही देखते पूरे गोदाम में फैल गई. हलांकि, गोदाम में आग कैसे लगी उसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है. गनीमत ये रही कि आग को गोदाम से आगे नहीं फैलने दिया गया नहीं तो आग और विकराल हो सकती थी क्योंकि जहां आग लगी है, उसके आस-पास दर्जनों गोदाम हैं, लेकिन ये आबादी वाले इलाके से दूर है.

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Published at : 29 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
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