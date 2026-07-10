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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 97.84 लाख लोगों के खाते में भेजी गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि, आपने किया चेक?

बिहार: 97.84 लाख लोगों के खाते में भेजी गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि, आपने किया चेक?

Bihar CM Samrat Choudhary: सीएम सम्राट ने कहा कि हर महीने की 10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस' मनाया जाएगा. इस दिन राज्य के सभी पात्र पेंशनधारियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि पहुंच जाएगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने आज (शुक्रवार) 97.84 लाख लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Samajik Suraksha Pension) की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी. अगर आप भी योजना के लाभुक हैं तो अपना खाता चेक कर सकते हैं.

शुक्रवार को कुल 1,423.94 करोड़ राशि का हस्तांतरण किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी जुड़े हुए थे.

अब 10 तारीख को मिल जाएगी पेंशन की राशि

इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि हर महीने की 10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस' मनाया जाएगा. इस दिन (10 तारीख को) राज्य के सभी पात्र पेंशनधारियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य के 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1,423.94 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है. सीएम ने कहा कि सहयोग शिविर कार्यक्रम और पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के अवसर पर लोगों से संवाद कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी के पात्र लाभार्थी छूटे नहीं. इसके लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनका जल्द लिंक कराएं.

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'पेंशन की राशि बढ़ाने से जीवन में आया बदलाव'

सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक के सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास को सशक्त करना है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किए जाने से लोगों के जीवन में बदलाव आया है. गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है.

लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प सभागार' में कार्यक्रम के दौरान समाजिक सुरक्षा की निदेशक डॉ. प्रीति ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया. इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आदि मौजूद रहे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Jul 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Samajik Suraksha Pension
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