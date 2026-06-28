हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग

बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राज और जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार पर साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप लगाया है.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में परिजनों के आरोप लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. अब भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने सीधे तौर पर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राज और जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार पर साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि श्राद्धकर्म पूरा होने के बाद परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और दोनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.

सुमन देवी ने कहा कि उनके परिवार का मानना है कि भरत तिवारी की हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई. उनका आरोप है कि भरत के पास कुछ ऐसे तथ्य और सबूत थे, जिनकी जानकारी एसपी और एसडीएम को थी. इसी कारण उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई. उन्होंने कहा कि परिवार अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग करेगा.

बिहार: एनकाउंटर केस में होगी राहुल गांधी की एंट्री? कांग्रेस नेता ने कहा- 'भरत तिवारी वीर था'

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 लगने की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुमन देवी ने दावा किया कि शुरू में पुलिस ने तीन गोलियां लगने की बात कही थी, लेकिन रिपोर्ट में पांच गोली लगने की जानकारी सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर उनकी सास ने तीन गोलियां चलते हुए अपनी आंखों से देखा था, जबकि दो अन्य गोलियां बाद में वाहन के अंदर मारी गईं. उनके अनुसार यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी.

हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग

उन्होंने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी मांग है कि इस मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के कार्यरत (सीटिंग) जज की निगरानी में कराई जाए. उनका आरोप है कि बिना परिवार की सहमति के रिटायर्ड जज को जांच सौंपी गई, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं है. उनका कहना है कि यदि जिन अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं के प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जांच होगी तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती.

बेटे की मौत के बाद मां आशा देवी की बिगड़ी तबीयत

सुमन देवी ने यह भी कहा कि भरत की मां आशा देवी की तबीयत लगातार खराब बनी हुई है. उनके अनुसार, बेटे की मौत के बाद से उन्होंने खाना-पीना लगभग छोड़ दिया है और बार-बार केवल न्याय की मांग कर रही हैं. परिवार का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

श्राद्ध कर्म के बाद मामले को लेकर जाएंगे हाईकोर्ट

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के दस दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. परिवार का कहना है कि श्राद्धकर्म 30 जून को पूरा होने के बाद वे एक-दो दिनों के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और पूरे मामले की न्यायिक जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?

Published at : 28 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Bhojpur News Patna High Court BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
बिहार
राजस्थान: कोटा में कोचिंग छात्रा ने फ्लाईओवर से कूदकर की आत्महत्या, इलाज के दौरान मौत
राजस्थान: कोटा में कोचिंग छात्रा ने फ्लाईओवर से कूदकर की आत्महत्या, इलाज के दौरान मौत
बिहार
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?
बिहार
बिहार में मानसून की रफ्तार तेज...जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, पटना समेत 24 जिलों में बारिश
बिहार में मानसून की रफ्तार तेज...जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, पटना समेत 24 जिलों में बारिश
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
बिहार
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
टेलीविजन
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
विश्व
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
Home Tips
Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
ABP NEWS
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
ABP NEWS
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
Embed widget