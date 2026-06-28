बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग

भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में परिजनों के आरोप लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. अब भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने सीधे तौर पर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राज और जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार पर साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि श्राद्धकर्म पूरा होने के बाद परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और दोनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.

सुमन देवी ने कहा कि उनके परिवार का मानना है कि भरत तिवारी की हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई. उनका आरोप है कि भरत के पास कुछ ऐसे तथ्य और सबूत थे, जिनकी जानकारी एसपी और एसडीएम को थी. इसी कारण उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई. उन्होंने कहा कि परिवार अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग करेगा.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 लगने की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुमन देवी ने दावा किया कि शुरू में पुलिस ने तीन गोलियां लगने की बात कही थी, लेकिन रिपोर्ट में पांच गोली लगने की जानकारी सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर उनकी सास ने तीन गोलियां चलते हुए अपनी आंखों से देखा था, जबकि दो अन्य गोलियां बाद में वाहन के अंदर मारी गईं. उनके अनुसार यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी.

हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग

उन्होंने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी मांग है कि इस मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के कार्यरत (सीटिंग) जज की निगरानी में कराई जाए. उनका आरोप है कि बिना परिवार की सहमति के रिटायर्ड जज को जांच सौंपी गई, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं है. उनका कहना है कि यदि जिन अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं के प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जांच होगी तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती.

बेटे की मौत के बाद मां आशा देवी की बिगड़ी तबीयत

सुमन देवी ने यह भी कहा कि भरत की मां आशा देवी की तबीयत लगातार खराब बनी हुई है. उनके अनुसार, बेटे की मौत के बाद से उन्होंने खाना-पीना लगभग छोड़ दिया है और बार-बार केवल न्याय की मांग कर रही हैं. परिवार का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

श्राद्ध कर्म के बाद मामले को लेकर जाएंगे हाईकोर्ट

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के दस दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. परिवार का कहना है कि श्राद्धकर्म 30 जून को पूरा होने के बाद वे एक-दो दिनों के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और पूरे मामले की न्यायिक जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

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