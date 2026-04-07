सीवान: जीप-ऑटो रिक्शा की झड़प के बाद विवाद, FIR में आया RJD विधायक ओसामा साहब का नाम

बिहार के सीवान जिले में जीप और ऑटो-रिक्शा की टक्कर के बाद दो पक्षों के बीच हुई झड़प के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक ओसामा साहब को नामजद किया गया है. पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन कुमार झा के अनुसार, रविवार (5 अप्रैल) देर रात इस मामले में दो FIR दर्ज की गईं. एक शिकायत जीप में सवार चंदन सिंह की ओर से और दूसरी ऑटो-रिक्शा चालक डब्लू खान की ओर से दर्ज कराई गई.

यह घटना एमएच नगर थाना क्षेत्र के सेमारी गांव में हुई थी. एसपी ने बताया कि चंदन सिंह और उनके समर्थकों की शिकायत के आधार पर विधायक ओसामा साहब का नाम प्राथमिकी में शामिल किया गया है.

तीसरी FIR में शामिल नहीं विधायक का नाम

पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह जांच की जा रही है कि घटना में ओसामा साहब की किसी प्रकार की संलिप्तता थी या नहीं.” हालांकि, पुलिस ने एक अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की है, जिसमें दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है और उसमें विधायक का नाम शामिल नहीं है.

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पुलिसकर्मियों को भी आई चोट

पुलिस के अनुसार, रविवार शाम वाहन टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया. इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आई हैं. एक अधिकारी ने बताया कि घटना के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी कारण हो सकती है.

जानकारी के लिए बता दें कि ओसामा साहब ने 2025 के विधानसभा चुनाव में सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से चुनाव जीतकर अपना राजनीतिक पदार्पण किया था. फिलहाल इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है.

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