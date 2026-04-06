नई सरकार के गठन से पहले रविशंकर प्रसाद बोले, 'हम बिहार में भी कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे'

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी हलचल तेज है. इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनने की उम्मीद जताई है. उन्होंने सोमवार (06 अप्रैल) को कहा कि पार्टी बिहार में अच्छी खबर की उम्मीद कर रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बनने वाली नई सरकार का नेतृत्व करने की संभावना है. पटना साहिब के सांसद ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही.

पीएम मोदी के नेतृत्व में BJP लगातार मजबूत हो रही-रविशंकर प्रसाद

बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, "1984 के लोकसभा चुनावों के बाद से हमने काफी लंबा सफर तय किया है, जब हम केवल दो सीटें जीत सके थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. हम बिहार में भी कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं."

अगले हफ्ते तक CM पद छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार!

उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब जेडीयू के प्रमुख और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. कुमार ने पिछले सप्ताह राज्य विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी और कुछ ही दिनों में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 75 वर्षीय नेता अगले सप्ताह तक सत्ता छोड़ सकते हैं और बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बीजेपी

बिहार में पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. बिहार एकमात्र ऐसा हिंदी भाषी प्रांत है जहां बीजेपी से मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी से किसी नेता को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

बीजेपी के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा, ''असम में हम आराम से सत्ता बरकरार रखेंगे. पश्चिम बंगाल में हम सत्ता पर काबिज होंगे. तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनेगी, जबकि केरल में भाजपा पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेगी.'' बीजेपी के कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना के बीच उन्हें मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है.