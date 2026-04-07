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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार में फिर आएगी बड़ी आफत, आंधी-पानी के साथ पड़ेंगे ओले, IMD ने इन जिलों को किया अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में फिर आएगी बड़ी आफत, आंधी-पानी के साथ पड़ेंगे ओले, IMD ने इन जिलों को किया अलर्ट

Bihar Weather Forecast: बिहार के कई जिलों के लोगों को आंधी पानी और ओलावृष्टि से अलर्ट रहने का सलाह दी गई है. यह अलर्ट बुधवार और गुरुवार (8-9 अप्रैल) के लिए जारी किया गया है. आज भी बारिश की संभावना है.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 08:02 AM (IST)
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पिछले दो दिनों से बिहार की कुछ-कुछ जगहों पर हल्की या बहुत हल्की वर्षा तो तेज हवा भी दर्ज की जा रही है, लेकिन अधिकांश जिलों में दिन में कड़ी धूप और तापमान में बढ़ोतरी रह रही है. हालांकि, सोमवार (6 अप्रैल) से राज्य के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आ चुकी है. अब आज (मंगलवार, 7 अप्रैल) को मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है.  

बुधवार और गुरुवार (8-9 अप्रैल) को बिहार के अधिकांश जिलों के लोगों को आंधी पानी और ओलावृष्टि से अलर्ट रहने का सलाह दी गई है. आज राज्य के सभी जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा या कहीं बादल बने रहने की संभावना है. कहीं बिजली चमकने की भी चेतावनी दी गई है तो अधिकतर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने आज रात तक सभी जिलों में बादल बने रहने के साथ तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है.

बिहार के कई जिलों में ओलावृष्टि की प्रबल संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा विशेष प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. उसके अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आने के कारण दोनों के संयुक्त प्रभाव से बिहार के ऊपर अनुकूल मौसमी परिस्थितियां बन रही हैं. इसके साथ ही राज्य में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव से वायुमंडल में पर्याप्त अस्थिरता विकसित हो गई है. इन परिस्थितियों के कारण  तीन-चार दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ वर्षा, वज्रपात, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की प्रबल आशंका है. 

किसानों को मौसम विभाग की खास सलाह

8 और 9 अप्रैल को इसकी तीव्रता अधिक रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के सभी जिलों में ओलावृष्टि की ज्यादा संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने खासकर किसानों को पक्के फसल और खेतों में रखे फसलों को भंडारण करने की विशेष सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार, 2 दिन पूरे बिहार में मौसम ज्यादा खराब रहेगा.

बिहार के अलग-अलग जिलों में कैसा है मौसम का हाल

बीते सोमवार को भी कई जगह पर वर्षा दर्ज की गई लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई. सबसे ज्यादा गया में 4.2 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के बीच बारिश रिकॉर्ड हुई है. कई जगहों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई तो औरंगाबाद में भी 4.2 मिली मीटर से 8.02 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई. वहीं, नवादा में 6.2, नालंदा में 6 और जमुई में 4.4 मिलीमीटर हल्की वर्षा दर्ज की गई. 

इसके अलावा, मुंगेर, बांका, शेखपुरा में भी हल्की वर्षा दर्ज की गई लेकिन कई जगह पर बादल बन रहे और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. राज्य का सबसे अधिक तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस भभुआ में दर्ज किया गया. सबसे दिन का सबसे कम अधिकतम तापमान किशनगंज में 31.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई जबकि राज्य के अधिकतर जिलों में 32 से 33 डिग्री के बीच दिन का तापमान रहा.

पटना में हल्की बारिश की संभावना

राजधानी पटना में सोमवार को बादल छाए रहे. इस कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी राजधानी में आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा. इस दौरान जिले के एक या दो जगहों पर हल्के स्तर की बारिश हो सकती है. पटना के अधिकतम तापमान में 0.8 और न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. राजधानी का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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Published at : 07 Apr 2026 08:02 AM (IST)
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