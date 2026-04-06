बिहार: UGC नियमों के खिलाफ नवादा में प्रदर्शन, BJP सांसद विवेक ठाकुर ने किया समर्थन
Nawada News In Hindi: अखिल भारतीय सम्मान जाती संगठन मोर्चा के संयोजक राजेश कुमार श्री की देखरेख में सांसद कार्यालय के समीप नारेबाजी की गई. UGC के नए एक्ट को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया.
बिहार के नवादा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के खिलाफ नवादा में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ. बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन किया और हाथ उठाकर उनकी मांगों को मजबूती प्रदान की. अखिल भारतीय सम्मान जाती संगठन मोर्चा के संयोजक राजेश कुमार श्री की देखरेख में सांसद कार्यालय के समीप नारेबाजी की गई.
प्रदर्शनकारियों ने UGC के नए एक्ट को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की. इसी दौरान नवादा के सांसद विवेक ठाकुर वहां पहुंचे और उन्होंने हाथ उठाकर प्रदर्शनकारियों का पूर्ण समर्थन जताया. इस घटना के बाद स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने सांसद से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में सामान्य वर्ग के छात्रों की चिंता जाहिर की
ज्ञापन में UGC नियमों से उच्च शिक्षा संस्थानों में विभेद बढ़ने, सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और कैंपस में तनाव की आशंका को लेकर गहरी चिंता जताई गई. सांसद ने लोगों से विस्तार से बातचीत की और मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाने का आश्वासन दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम समानता के नाम पर वास्तव में सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से UGC एक्ट को वापस लेने या संशोधित करने की अपील की. सांसद का हाथ उठाकर समर्थन जताना स्थानीय स्वर्ण समाज में राहत का माहौल पैदा कर गया है.
देशभर में हो रहा है विरोध-प्रदर्शन
यह विरोध बिहार सहित देश के कई राज्यों में UGC 2026 नियमों के खिलाफ चल रहे व्यापक आंदोलन का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा रखी है, जिसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी हैं. युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा और संसद में इस मुद्दे पर आवाज उठाई जाएगी. अब इसमें बीजेपी सांसद की मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं.
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Source: IOCL