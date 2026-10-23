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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमस्तीपुर में ढाबा मालिक को मारी गोली, सीसीटीवी में LIVE वारदात कैद

समस्तीपुर में ढाबा मालिक को मारी गोली, सीसीटीवी में LIVE वारदात कैद

समस्तीपुर के सरायरंजन थाना क्षेत्र की घटना है. लोगों की मानें तो दो लाख रुपये के लेनदेन से जुड़ा हुआ यह विवाद है. घटना के बाद आरजेडी ने सरकार पर हमला किया है.

Written By : श्री राजपूत |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 23 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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समस्तीपुर के सरायरंजन में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) की देर रात एक ढाबा मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी. सोए अवस्था में पहले पीटा गया और जगने के बाद गोली मार दी गई. ढाबा संचालक की पहचान बनवीरा गांव निवासी विशेश्वर राय के पुत्र अभिनंदन कुमार राय के रूप में की गई है.

अभिनंदन को स्थानीय लोग इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. सीसीटीवी में वारदात की पूरी तस्वीर कैद हुई है. 

रात के करीब 1.30 बजे की है घटना

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रात करीब डेढ़ बजे के आसपास दो बाइक से कई बदमाश होटल पहुंचते हैं. अभिनंदन को पीटते हैं. जब वह जग जाता है तो उसके बाद भी उसकी पिटाई की जाती है. जाते समय कई गोली मार दी गई. घटना का कारण अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है. 

पैसों के लेनदेन का विवाद

घटना के कारणों को लेकर लोगों का कहना है कि यह वारदात आरोपी और ढाबा मालिक के बीच दो लाख रुपये के लेनदेन से जुड़ा है. पीड़ित और मुख्य आरोपी केशव झा के बीच पहले से दोस्ती थी. होटल खोलने के समय अभिनंदन ने उधार में दो लाख रुपये लिए थे, लेकिन वापस नहीं करने पर दोनों में विवाद चल रहा था. महीने भर पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.

घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. रात में स्टाफ भी सो रहे थे. उन्होंने भी बीच बचाव की कोशिश की लेकिन उन्हें भी मारपीट कर पिस्टल का भय दिखाकर भगा दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही सरायरंजन पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के अनुसार सभी चार अपराधियों की पहचान कर ली गई है. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: मोकामा में झड़प, अनंत सिंह और नीरज के समर्थक भिड़े

आरजेडी ने सम्राट सरकार को घेरा

सीसीटीवी फुटेज को एक्स पर शेयर करते हुए आरजेडी की ओर से सम्राट सरकार को घेरा गया है. अपने एक्स पोस्ट में आरजेडी ने लिखा है, "समस्तीपुर जिला के मोरवा विधानसभा के मोरवा प्रखंड अंतर्गत बनवीरा पंचायत निवासी विशेश्वर राय के 22 वर्षीय पुत्र अभिनंदन कुमार को उनके ही होटल में बीते रात्रि में अज्ञात अपराधियों द्वारा चार गोली मारी गई, जिसमें वे गभीर रूप से घायल हो गए एवं पटना के मेदांता हॉस्पिटल में इलाजरत हैं. बिहार को ऐसा डायलॉगबाज नाकारा मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री मिला है कि बिहार में हर 5-10 मिनट में किसी ना किसी को बेलगाम अपराधियों द्वारा गोली मारी जाती है!" 

यह भी पढ़ें- बिहार MLC में क्लीन स्वीप का दावा! JDU बोली- 'मतदाता संतुष्ट'

Published at : 23 Oct 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Samastipur BIHAR NEWS
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