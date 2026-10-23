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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC में क्लीन स्वीप का दावा! JDU बोली- 'मतदाता संतुष्ट'

बिहार MLC में क्लीन स्वीप का दावा! JDU बोली- 'मतदाता संतुष्ट'

जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया. कहा अव्यवस्था फैलाने की कोशिश चिंताजनक है. बिहार MLC चुनाव में NDA की 8 सीटें जीतने का दावा किया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 23 Oct 2026 11:21 AM (IST)
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जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज शुक्रवार 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बिहार MLC चुनाव और CEC मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को दुनिया आदर से देखती है. साथ ही बिहार एमएलसी चुनाव की सभी सीओं को जीतने का दावा किया है.   

राजीव रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान 'कुछ लोग भारत की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं' पर कहा, "देखिए यह सच है कि भारत के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में आदर के भाव से देखा जाता है. 150 करोड़ की आबादी वाले विशाल लोकतंत्र में जनता अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है. अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश चिंता का सबब है. राहुल गांधी के साथ प्रशांत भूषण और कुछ नवोदित वामपंथी नेता बार-बार ऐसे बयान देते हैं. देश के लोग इन बयानों को सही दिशा में नहीं देखते.  

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बिहार में 8 सीटें जीतने का दावा 

MLC चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर साफ है. हम आठों सीटें जीत रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई छवि और नीतीश कुमार के 20 साल के विकास काम का असर है. नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. मतदाता संतुष्ट हैं. इसलिए NDA के सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं.  

CEC महाभियोग पर प्रतिक्रिया 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें पहले भी विफल हुई हैं. विपक्ष महाभियोग का मोशन लाना चाहता है. संसदीय व्यवस्था के अनुसार मोशन की जांच होती है. पात्रता हो तो स्वीकार, नहीं तो अस्वीकार. यह मान्य सिद्धांत है. इस पर किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए.  

लोकतंत्र की मजबूती पर जोर  

राजीव रंजन ने दोहराया कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है. जनता सही फैसला करती है. अव्यवस्था फैलाने वाले बयान देशहित में नहीं हैं. बिहार में विकास का रोडमैप साफ दिख रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 23 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS MLC Election 2026
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