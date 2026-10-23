बिहार विधान परिषद् की आठ और उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के तहत शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है. बिहार में इन चुनावों में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 150 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला 5.32 लाख से अधिक मतदाता करेंगे.अधिकारियों ने बताया कि सभी आठ निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5,32,847 मतदाता हैं, जिनमें 1,46,611 महिलाएं और 37 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए कुल 933 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

बिहार में मतगणना 27 अक्टूबर को होगी.उन्होंने बताया कि जिन आठ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.इन निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त होने वाला है.

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् चुनावों (एमएलसी) के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जिलों में मतदान जारी है. लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और इटावा में मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं.लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) की 11 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है. इन 11 सीटों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटें और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटें शामिल हैं. मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जा रहा है. वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी.वाराणसी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 81 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 34,899 मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 288,567 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.

शांतिपूर्ण और सुचारु मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एसीपी प्रज्ञा पाठक ने कहा, एमएलसी चुनावों के लिए आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है. विभिन्न मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां सुरक्षा के लिए पुरुष और महिला, दोनों तरह के पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है.हरदोई में लखनऊ खंड शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए जीआईसी इंटर कॉलेज में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गया है. मतदान के बाद बाहर आए पहले मतदाता ने बताया कि केंद्र पर शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच मतदान किया जा रहा है. केंद्र के बाहर प्रशासन और पुलिस का सख्त पहरा है. मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी के साथ मतदान किया जा रहा है.रायबरेली में भी मतदान जारी है. जिले में कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कुल 61 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं. स्नातक वर्ग के 29,261 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. शिक्षक वर्ग के 4,384 मतदाता मतदान करेंगे. मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

इसके साथ ही महाराष्ट्र विधान परिषद् की पांच सीटों के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इस चुनाव में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं और इसे राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) की ताकत की परीक्षा माना जा रहा है. चुनाव में कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं. दोनों गठबंधनों को बगावत का सामना करना पड़ा है. अधिकारियों ने बताया कि मतदान शाम चार बजे तक चलेगा. कुल 2,419 मतदान केंद्रों पर 10,68,072 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं. मतगणना 27 अक्टूबर को होगी, जबकि चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी. राज्य की 78 सदस्यीय विधान परिषद में पांच सीटों-तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों-के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं. ये निर्वाचन क्षेत्र हैं: पुणे संभाग स्नातक, नागपुर संभाग स्नातक, पुणे संभाग शिक्षक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र.