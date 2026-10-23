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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना शिक्षक सीट से उम्मीदवार के घर आधी रात पहुंची पुलिस, भड़के तेजस्वी यादव

पटना शिक्षक सीट से उम्मीदवार के घर आधी रात पहुंची पुलिस, भड़के तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने पटना शिक्षक सीट से उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने RJD नेताओं और कार्यकर्ताओं के नहीं डरने की बात कही.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 23 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे डॉ. संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस की टीम पहुंची. इस दौरान पुलिस और उनके समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई. इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोधियों के खिलाफ सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रही है. तेजस्वी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से राजद के नेता और कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं.

रात करीब 12 बजे पुलिस की टीम डॉ. संजीव कुमार के आवास पर पहुंची. वहां बाहर मौजूद लोगों के आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्रों के जरिए सत्यापन किया गया. इसके बाद पुलिस घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन डॉ. संजीव कुमार के समर्थकों ने इसका विरोध किया.

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इसी बात को लेकर पुलिस और समर्थकों के बीच बहस शुरू हो गई. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया. तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "आपराधिक चरित्र का सर्टिफाइड व्यक्ति (जो सात हत्याओं का आरोपी हो) जब वह प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है तो पुलिस का चरित्र भी आपराधिक हो जाता है."

तेजस्वी ने आगे लिखा, "कल होने वाले शिक्षक और स्नातक निर्वाचन में हमारे उम्मीदवार के घर पर बिना किसी सर्च वारंट के रात 1 बजे पुलिस भेज कर हताश करने की असफल कोशिश करने वाले डरपोक कायर मुख्यमंत्री एवं उनकी अपराधी माफ़िया पुलिस से आदरणीय लालू प्रसाद जी और RJD के कार्यकर्ता व नेता डरने वाले नहीं है."

राजद नेता ने अपनी पोस्ट में आगे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा, "2 नंबरी सरकार का 10 नंबरी अपराधी मुख्यमंत्री अभी भी गलतफहमी पाले हुए है. नरेंद्र मोदी ने बंदर के हाथ में उस्तरा देकर बिहार को बर्बाद करने की ठानी है."

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तेजस्वी यादव ने इस कार्रवाई को चुनाव से पहले उनके उम्मीदवार को परेशान करने की कोशिश बताया है. हालांकि, पुलिस किस मामले या किस आधार पर डॉ. संजीव कुमार के आवास पर पहुंची थी, इस बारे में उपलब्ध जानकारी में पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS
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