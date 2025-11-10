बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने रविवार (9 नवंबर) को कहा कि 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार पहले चरण की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक कड़ी होगी.

डीजीपी ने बताया कि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इनमें से कई जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं से सटे हैं, जिससे अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है, वहीं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर भी अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है.

सीमावर्ती जिलों में बढ़ाई चौकसी- विनय कुमार

विनय कुमार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को शनिवार से पूरी तरह सील कर दिया गया है, जबकि अंतरराज्यीय सीमाओं को रविवार शाम तक बंद कर दिया जाएगा ताकि बाहरी तत्वों की आवाजाही पर रोक लग सके. उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाई गई है और गश्त को दोगुना कर दिया गया है.

केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1,650 कंपनियां तैनात- डीजीपी

डीजीपी ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1,650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं. इसके साथ ही राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी हर जिले में भेजी गई हैं ताकि संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा सके.

उन्होंने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती की व्यवस्था भी की गई है.

हर मतदाता को सुरक्षित माहौल दिलाना हमारा लक्ष्य- डीजीपी

डीजीपी ने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और राज्य पुलिस का लक्ष्य है कि हर मतदाता को सुरक्षित माहौल मिले.

राज्य में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था और अब सभी की निगाहें दूसरे चरण पर हैं, जहां बड़ी संख्या में संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं. सुरक्षा एजेंसियां पूरी तैयारी में हैं ताकि 11 नवंबर को मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

