पटना में बड़ा हादसा, अचानक गिरी मकान की छत, 3 बच्चों सहित परिवार के पांच लोगों की मौत
Patna House Roof Collapse: पटना के दानापुर दियारा इलाके के मानस गांव में एक मकान की छत गिरने से मोहम्मद बबलू, उनकी पत्नी और तीन बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई. पूरा परिवार घर में सो रहा था.
बिहार की राजधानी पटना में रविवार (9 नवंबर) को बड़ा हादसा हो गया. यहां एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिसके नीचे पूरा परिवार दब गया. हादसे में माता-पिता और तीन बच्चों की मौत हो गई है.
माला पटना के दानापुर दियारा इलाके के मानस गांव का है. यहां बीती रीत एक मकान कि छत गिर गई. इस मकान में मोहम्मद बबलू का परिवार रहता था. ये सभी लोग घर में सो रहे थे जब पुरानी छत का बड़ा हिस्सा उनपर गिर पड़ा. हादसे में मोहम्मद बबलू सहित उनकी पत्नी और तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है.
