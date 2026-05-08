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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनिशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, 'मुझे लगता है कि...'

निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, 'मुझे लगता है कि...'

Deepak Prakash on Nishant Kumar: दीपक प्रकाश ने निशांत कुमार का बिहार सरकार में स्वागत किया और यह उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए निशांत कुमार बेहतरीन काम करेंगे.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 May 2026 01:17 PM (IST)
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बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, "कार्यभार मिला है. पहले भी इस विभाग में जो अनुभव मिला था, उसका लाभ मिलेगा. बिहार सरकार के विकास के लिए जो रोडमैप तैयार हुआ है, उसको फॉलो करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है और बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराना है."

RLM प्रमुख सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने आगे कहा, "पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो भी योजनाएं चल रही थीं... पंचायत सरकार भवन योजना, कन्या विभाग की योजना हो, मोक्ष दान विकसित करने की योजना हो या 24 घंटे में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की योजना, बाकी योजनाओं को भी और बेहतर किया जाएगा. जमीनी स्तर पर योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा."

यह भी पढ़ें: बिहार: RJD के परिवारवाद वाले आरोप पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत कमार तो…'

दीपक प्रकाश ने निशांत कुमार को दी बधाई

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल होने पर बधाई दी. उन्होंने निशांत कुमार को लेकर कहा, "स्वास्थ्य विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है. यह जिम्मेदारी निशांत कुमार को मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां. मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से बेहतरीन काम करेंगे."

बिहार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ

मालूम हो, बिहार में गुरवार (7 मई) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली पहली सरकार का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार तथा 31 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पांच दलों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी 32 नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

यह भी पढ़ें: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संभालते ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कह दी बड़ी बात, 'मेरा लक्ष्य…'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 08 May 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Deepak Prakash Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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