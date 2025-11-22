बिहार मंत्री का पदभार संभालने के बाद दीपक प्रकाश किसपर भड़के? बोले- 'मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए'

बिहार की नीतीश कुमार सरकार में नए चेहरे के तौर पर शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने शनिवार (22 नवंबर) को पंचायती राज विभाग में पदभार ग्रहण किया. लेकिन विभाग में पहला ही दिन उनके लिए विवादों से घिर गया. पदभार संभालने के तुरंत बाद ही उनकी मीडिया कर्मियों से तीखी नोकझोंक हो गई.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (RLM) अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जब विभाग पहुंचे, तो स्वागत के बाद पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे. इसी दौरान दीपक प्रकाश का तेवर अचानक बदल गया. उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, "अब आप लोग चैंबर से बाहर जाइए… मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए."

बिना चुनाव लड़े मंत्री बने दीपक

दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने हैं. युवा होने के कारण उनसे उम्मीदें भी थीं कि वे मीडिया से सहज तरीके से संवाद करेंगे. लेकिन पहले ही दिन पत्रकारों पर भड़कने की वजह से विपक्ष ही नहीं, सोशल मीडिया यूजर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह उनके लिए सही शुरुआत है.

Patna, Bihar: Panchayati Raj Minister Deepak Prakash says, "I will live up to the trust shown by PM Narendra Modi and CM Nitish Kumar. Vacant positions in the Panchayati Raj Department will be filled, providing opportunities for the youth..." pic.twitter.com/0Y8l1KOXe3 — IANS (@ians_india) November 22, 2025

पंचायती राज विभाग जैसे बड़े विभाग की कमान संभालने वाले दीपक प्रकाश के लिए यह शुरुआती विवाद चुनौती बन सकता है. आने वाले दिनों में उनका कामकाज और जनता से जुड़ाव ही तय करेगा कि उनका कार्यकाल कैसा रहेगा.

ग्रामीण कार्य विभाग की अशोक चौधरी को मिली जिम्मेदारी

बिहार सरकार में बड़े फेरबदल के बाद आज अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया. विभाग पहुंचने पर वहां मौजूद IAS अफसरों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. पद ग्रहण करते ही अशोक चौधरी ने सरकार की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का भरोसा जताया.

काम पहले से ज्यादा तेज होगा- अशोक चौधरी

अशोक चौधरी ने पद ग्रहण के बाद कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़े सभी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास रुकने वाला नहीं है. उन्होंने कहा, “हमारी कोशिश होगी कि गांवों की सड़कों, पुल-पुलियों और बाकी योजनाओं को और स्पीड में पूरा किया जाए.”

गृह विभाग मुख्यमंत्री से लेकर सम्राट चौधरी को दिए जाने के सवाल पर अशोक चौधरी ने गठबंधन में किसी भी तरह की खटपट से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, “इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हमारे गठबंधन और सरकार में सब कुछ ठीक है. नीतीश कुमार ने जो भी विभाग दिया है, सोच-समझकर ही दिया है.”