हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?

बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?

Bihar Cabinet Meeting: बिहार में नई नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को होने की संभावना है. इस बैठक में एनडीए के संकल्प पत्र 2025 के प्रमुख वादों पर पहली मंजूरी मिल सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई नीतीश सरकार के शपथ लेने के बाद अब सबकी नजरें पहली कैबिनेट मीटिंग पर टिक गई हैं. माना जा रहा है कि 25 नवंबर के बाद आने वाले शुरुआती हफ्ते में ही कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई जा सकती है, जहां एनडीए के चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र 2025’ की कई बड़ी योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है. यह मीटिंग नए मंत्रिमंडल के लिए दिशा तय करेगी और चुनाव से पहले किए गए वादों के क्रियान्वयन का रोडमैप सामने आएगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पहली कैबिनेट मीटिंग नई सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगी. युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों से जुड़े वादों में से एक बड़ा फैसला जरूर आने की संभावना है. जिसे नीतीश सरकार अपनी नई पारी की शुरुआत के तौर पर पेश करेगी.

पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या हो सकता है बड़ा फैसला?

सूत्रों के अनुसार, पहली मीटिंग में उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिन्हें एनडीए ने चुनाव अभियान के दौरान ‘पहले 100 दिनों’ के एजेंडे में शामिल किया था. इनमें सबसे प्रमुख हैं- युवाओं को नौकरी और रोजगार देने से जुड़ी स्कीमें, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता कार्यक्रम और गरीबों के लिए पंचामृत योजना आदि शामिल है.

सरकार जल्द ही युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी अभियान शुरू कर सकती है. एनडीए ने अपने घोषणापत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियों की गारंटी दी थी. माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया को गति देने वाला कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है.

महिलाओं के लिए नई योजना पर भी लग सकती है मुहर

चुनाव से पहले जारी घोषणापत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू करने का वादा किया गया था. कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस योजना के बजट व संरचना को लेकर अहम फैसला संभव है.

किसानों के लिए MSP कानून पर चर्चा की संभावना

एनडीए ने किसानों को राहत देने के लिए MSP गारंटी कानून लागू करने और किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भरोसा दिया था. पहली बैठक में इस दिशा में शुरुआती कदम या समिति गठन पर निर्णय लिया जा सकता है.

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी घोषणा भी संभव

नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल आधुनिकीकरण और पटना के अलावा चार शहरों में मेट्रो सेवा का वादा किया था. इसलिए कैबिनेट में किसी एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत या DPR तैयार करने का ऐलान किया जा सकता है. विशेष रूप से गया और दरभंगा मेट्रो को लेकर शुरुआती तैयारी तेज हो सकती है.

गरीबों के लिए पंचामृत योजना पर भी फैसला

गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, पक्का मकान और पेंशन योजना जैसी घोषणाओं पर भी चर्चा होने वाली है. इनमें से एक या दो बिंदुओं पर तुरंत फैसले की उम्मीद है.

ये भी पढ़िए- बिहार: 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक, इस फैसले पर लगेगी मुहर

Published at : 22 Nov 2025 11:10 AM (IST)
Tags :
Nitish Cabinet Nitish Kumar NDA BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
दिल्ली NCR
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
दिल्ली NCR
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
राजस्थान
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रैवल
Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget