बिहार चुनाव: 'हमें जवाब चाहिए...', दरभंगा में BJP प्रत्याशी सुजीत सिंह को ग्रामीणों ने घेरा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के दौरान रविवार ( 19 अक्टूबर ) को दरभंगा जिले के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र के आधारपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा.

बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह में प्रचार के दौरान जैसे ही वे अपने समर्थकों के साथ गांव पहुंचे. गांव में प्रचर के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और विकास कार्यों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी का किया विरोध

ग्रामीणों ने खुलेआम नाराजगी जताते हुए बीजेपी नेता सुजीत सिंह का विरोध किया. ग्रामीणों ने कहा कि नेता चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, जबकि चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध लेने कोई नहीं आता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार रहते हुए भी आधारपुर गांव में अब तक कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है. न तो सड़कों की मरम्मत हुई, न ही पेयजल या रोजगार की सुविधा में सुधार हुआ.

एक ग्रामीण ने कहा कि पिछली बार भी आपने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक एक भी सड़क नहीं बनी. हर बार सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक गांव में वास्तविक विकास कार्य शुरू नहीं होंगे, वे किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे.

आधारपुर में तैयार की जाएगी विशेष योजना- सुजीत सिंह

सुजीत सिंह ने मौके की नाजुक स्थिति को संभालने की कोशिश की और लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वे उन्हें एक बार फिर मौका देंगे तो इस बार गांव में अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आधारपुर के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी, जिसमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

हालांकि, ग्रामीणों का गुस्सा कम नहीं हुआ. कई लोगों ने कहा कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, काम दिखना चाहिए. गांव में पूरे दिन यही चर्चा रही कि जनता को नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आते हैं.

ग्रामीणों के विरोध के बाद गांव छोड़ गए सुजीत सिंह

इस विरोध के बाद सुजीत सिंह को बिना ज्यादा देर रुके गांव छोड़ना पड़ा. ग्रामीणों का यह विरोध चुनावी मौसम में नेताओं और जनता के बीच बढ़ते अविश्वास को भी उजागर करता है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में अब मतदाता पहले से ज्यादा सजग हो चुके हैं और केवल घोषणाओं के आधार पर किसी को वोट देने से परहेज कर रहे हैं. आधारपुर की यह घटना इस बात का संकेत है कि जनता अब जवाब मांगने लगी है और यह चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा.