नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बीच सपा ने कर दी बड़ी मांग, 'मुझे लगता है कि उन्हें…'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बीच सपा ने कर दी बड़ी मांग, 'मुझे लगता है कि उन्हें…'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: सपा नेता का कहना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का निर्णय लेकर बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं. बिहार में जो जनादेश आया वो नीतीश कुमार के नाम पर आया.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Mar 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है. यही वजह है कि उनके बेटे अब जेडीयू में शामिल हुए हैं और आगे पार्टी में अपना योगदान देंगे. इस बीच नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने बड़ी मांग कर दी है. 

सपा के सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने कहा, "वहां (बिहार) नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन जीता. जो जनादेश आया है वो नीतीश कुमार के नाम पर आया है, तो मुझे लगता है नीतीश जी वहां पर एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, अब उनको राज्यसभा में आने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई ये तो वही जानें, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं से ये क्षेत्रिय दलों को चाहती है कि ये समाप्त हो." 

यह भी पढ़ें- CM नीतीश कुमार के फैसले पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'उनका मन...'

नीतीश जी न्याय नहीं कर रहे: सपा सांसद

सपा नेता ने कहा, "...ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसी रणनीति बनी हो और नीतीश कुमार सहमत हुए हों, लेकिन बिहार की जनता के साथ यहां आकर नीतीश जी न्याय नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार की जनता ने उनको चुना है. उनके नेतृत्व में बिहार को देखना चाह रहे थे. मुझे लगता है कि उन्हें अभी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए."

बीजेपी ने कहा- काम करने वाले को मिलेगा सम्मान

उधर बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर है. बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगा जब नीयत साफ है तो डबल इंजन की सरकार की नीति सफल होगी, जनता के हित में पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ काम करने वाले को सम्मान मिलेगा. प्रेशर की राजनीति नहीं चलेगी और हमने अस्पष्ट शब्दों में कहा कि आरजेडी-कांग्रेस का कल्चर भय पैदा करने का था, आज की संस्कृति काम करने का है सेवा और सबका साथ, सबका विकास का भाव करने वाले ही सम्मान पाएंगे."

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार के CM पद पर ठोका दावा! सांसद बोले, 'लोगों की इच्छा...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 10 Mar 2026 09:59 AM (IST)
Rajya Sabha Elections Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
