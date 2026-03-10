बिहार में लगातार बढ़ रहा तापमान, 2 जिलों में बारिश का अलर्ट, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

बिहार में मार्च महीने की शुरुआत से ही राज्य के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और अप्रैल- मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है. कई जिलों में 34 से 35 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है. लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बीते सोमवार (9 मार्च) से राज्य के कुछ जिलों में थोड़ी राहत मिली लेकिन कई जिलों में तापमान में वृद्धि रही.

हालांकि पटना सहित कई जिलों में भी तापमान में थोड़ी गिरावट आई है. मंगलवार (10 मार्च) को भी राज्य के दो जिले किशनगंज और अररिया में हल्की वर्षा, मेघ गर्जन और कुछ जगहों पर वज्रपात की चेतावनी दी गई है. इन दोनों जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है.

मौसम विभाग ने दी अलर्ट रहने की सलाह

मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों के किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी है. हलांकि अन्य सभी 36 जिलों में कोई चेतावनी नहीं दी गई है और ना ही तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना है. परन्तु राज्य के पश्चिमी इलाके के औरंगाबाद, रोहतास ,कैमूर ,बक्सर, मोतिहारी में तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी वृद्धि रहने की संभावना है.

अन्य जिलों में भी तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. एक डिग्री के करीब कमी वृद्धि हो सकती है. इसके साथ ही उत्तर बिहार के पूर्वी इलाके के कुछ जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के रात्रि और सुबह के न्यूनतम तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन होने के लिए संभावना नहीं है. अधिकांश जिलों में 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रहने का पूर्वानुमान है.

बीते सोमवार को राज्य के 9 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, शेखपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय एवं नवादा जिलों की कुछ-कुछ जगहों पर बहुत हल्की वर्षा, मेघगर्जन , वज्रपात और तेज हवा चली है. हलांकि तापमान में कुछ जिले छोड़कर अधिकांश जिलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहे, परंतु एक डिग्री के आसपास गिरावट रहे.

सबसे अधिक तापमान लगातार दूसरे दिन भभुआ में 34.3 डिग्री सेल्सियस रहे. हालांकि रविवार की अपेक्षा 0.5 डिग्री की गिरावट रही. राजधानी पटना में भी 1.4 डिग्री की गिरावट के साथ 31.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

अधिकांश जिलों में 30 डिग्री से 32 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया. हलांकि न्यूनतम तापमान में 1.5 के करीब बढ़ोतरी रही. सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में दर्ज किया गया. राज्य का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से 23.7 डिग्री के बीच रहा.

ये भी पढ़ें: CM नीतीश कुमार के फैसले पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'उनका मन...'