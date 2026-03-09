CM नीतीश कुमार के फैसले पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'उनका मन...'

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. तेजप्रताप ने कहा कि उनका (नीतीश कुमार) मन कर रहा होगा आउट होने का तभी न आउट हो रहे हैं. बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि ये तो डबल इंजन बताएगी.

बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था- तेजप्रताप

जनता ने वोट दिया था, इस पर तेजप्रताप ने कहा, "जनता ने बिहार में बदलाव के लिए वोट दिया था. बदलाव तो कहीं नजर आ नहीं रहा है. अब खुद ही बदल गए. खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं."

निशांत कुमार पर क्या बोले?

सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा, "राजनीति में तो उनको शुरू से आना ही था. आ गए राजनीति में, जिसको जहां मन करेगा, वहां जाएगा."