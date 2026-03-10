हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की कमान निशांत को सौंपे जाने की मांग पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'यह केवल और केवल…'

बिहार की कमान निशांत को सौंपे जाने की मांग पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'यह केवल और केवल…'

Nishant Kumar News: जेडीयू के युवा विधायकों की मांग पर कांग्रेस का कहना है कि निशांत कुमार पॉलिटिकल नेपोटिज्म पर अभी टॉप पर हैं. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Mar 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत बीते रविवार (08 मार्च, 2026) को आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए हैं. पार्टी में आने के बाद ही जेडीयू के युवा नेताओं ने मांग शुरू कर दी है और कहा है कि बिहार की कमान निशांत को दे देनी चाहिए. निशांत ने पार्टी के युवा विधायकों के साथ बैठक भी की थी. अब जेडीयू की ओर से उठी इस मांग पर सियासत तेज हो गई है. मंगलवार (10 मार्च, 2026) को बिहार कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई.

'केवल सत्ता के साथ गलबहियां करने की नीति' 

बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "पॉलिटिकल नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) के दम पर बिहार में जेडीयू के तमाम युवा विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने निशांत कुमार जी जो नेपोटिज्म पर अभी टॉप पर हैं… उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया. ये कुछ और नहीं यह केवल और केवल सत्ता के साथ गलबहियां करने की नीति है और ये उसी की देन है कि वो नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बीच सपा ने कर दी बड़ी मांग, 'मुझे लगता है कि उन्हें…'

ऐसे विधायकों-नेताओं को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इनका कोई सामाजिक वजूद नहीं है. स्नेहाशीष ने कहा, "केवल पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आज राजनीति में स्थापित हैं... या तो कोई धन्ना सेठ के परिवार से आता है या कोई परिवार के नेताओं के, जिसको नीतीश कुमार ने संजीवनी देकर अपने पुत्र के साथ जोड़ने के लिए टिकट दिया ही था." 

निशांत ने की बिहार दौरा की तैयारी

बता दें कि निशांत कुमार ने बीते सोमवार (09 मार्च, 2026) को साफ किया कि जनता दल (यूनाइटेड) में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद अब वे आगामी कुछ दिनों में राज्य के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे. दौरा करने की योजना वे बना रहे. इस संबंध में जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.

उधर दूसरी ओर निशांत को लेकर जेडीयू के एक्स हैंडल से भी कई पोस्ट किए जा रहे हैं. एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया है, "युवा जोश नई पहचान, घर-घर गूंज रहा निशांत का नाम", वहीं एक और पोस्ट में लिखा गया है, "सुशासन की नीतियों से हर दिन आगे बढ़ रहा है बिहार और इस प्रगति को नई गति देने के लिए अब युवा नेतृत्व के प्रतीक निशांत कुमार मैदान में सक्रिय हैं. आज वे हर जद(यू) कार्यकर्ता और बिहारवासी के विश्वास और उम्मीदों के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा के फैसले पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर सरकार ने...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Congress JDU Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार की कमान निशांत को सौंपे जाने की मांग पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'यह केवल और केवल…'
बिहार की कमान निशांत को सौंपे जाने की मांग पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'यह केवल और केवल…'
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बीच सपा ने कर दी बड़ी मांग, 'मुझे लगता है कि उन्हें…'
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बीच सपा ने कर दी बड़ी मांग, 'मुझे लगता है कि उन्हें…'
बिहार
Bihar News: बिहार में लगातार बढ़ रहा तापमान, 2 जिलों में बारिश का अलर्ट, किसानों को सतर्क रहने की सलाह
बिहार में लगातार बढ़ रहा तापमान, 2 जिलों में बारिश का अलर्ट, किसानों को सतर्क रहने की सलाह
बिहार
CM नीतीश कुमार के फैसले पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'उनका मन...'
CM नीतीश कुमार के फैसले पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'उनका मन...'
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
Home Tips
कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स
कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स
शिक्षा
फाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प
फाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget