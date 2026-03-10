बिहार की कमान निशांत को सौंपे जाने की मांग पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'यह केवल और केवल…'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत बीते रविवार (08 मार्च, 2026) को आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए हैं. पार्टी में आने के बाद ही जेडीयू के युवा नेताओं ने मांग शुरू कर दी है और कहा है कि बिहार की कमान निशांत को दे देनी चाहिए. निशांत ने पार्टी के युवा विधायकों के साथ बैठक भी की थी. अब जेडीयू की ओर से उठी इस मांग पर सियासत तेज हो गई है. मंगलवार (10 मार्च, 2026) को बिहार कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई.

'केवल सत्ता के साथ गलबहियां करने की नीति'

बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "पॉलिटिकल नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) के दम पर बिहार में जेडीयू के तमाम युवा विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने निशांत कुमार जी जो नेपोटिज्म पर अभी टॉप पर हैं… उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया. ये कुछ और नहीं यह केवल और केवल सत्ता के साथ गलबहियां करने की नीति है और ये उसी की देन है कि वो नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बीच सपा ने कर दी बड़ी मांग, 'मुझे लगता है कि उन्हें…'

ऐसे विधायकों-नेताओं को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इनका कोई सामाजिक वजूद नहीं है. स्नेहाशीष ने कहा, "केवल पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आज राजनीति में स्थापित हैं... या तो कोई धन्ना सेठ के परिवार से आता है या कोई परिवार के नेताओं के, जिसको नीतीश कुमार ने संजीवनी देकर अपने पुत्र के साथ जोड़ने के लिए टिकट दिया ही था."

निशांत ने की बिहार दौरा की तैयारी

बता दें कि निशांत कुमार ने बीते सोमवार (09 मार्च, 2026) को साफ किया कि जनता दल (यूनाइटेड) में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद अब वे आगामी कुछ दिनों में राज्य के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे. दौरा करने की योजना वे बना रहे. इस संबंध में जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.

उधर दूसरी ओर निशांत को लेकर जेडीयू के एक्स हैंडल से भी कई पोस्ट किए जा रहे हैं. एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया है, "युवा जोश नई पहचान, घर-घर गूंज रहा निशांत का नाम", वहीं एक और पोस्ट में लिखा गया है, "सुशासन की नीतियों से हर दिन आगे बढ़ रहा है बिहार और इस प्रगति को नई गति देने के लिए अब युवा नेतृत्व के प्रतीक निशांत कुमार मैदान में सक्रिय हैं. आज वे हर जद(यू) कार्यकर्ता और बिहारवासी के विश्वास और उम्मीदों के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा के फैसले पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर सरकार ने...'

