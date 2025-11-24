हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार में हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार', सहयोगी दल ने राहुल-प्रियंका गांधी पर कह दी बड़ी बात

'बिहार में हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार', सहयोगी दल ने राहुल-प्रियंका गांधी पर कह दी बड़ी बात

Bihar Politics: सीपीआई सांसद पी संदोश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में प्रचार किया, लेकिन पार्टी ने सभी राजनीतिक ताकतों के साथ को-ऑर्डिनेट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 24 Nov 2025 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सांसद पी संदोश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की करारी हार के लिए सोमवार (24 नवंबर) को कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी राज्य में सभी राजनीतिक ताकतों के साथ को-ऑर्डिनेट नहीं कर पाई. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी राज्य में ‘तीसरे मोर्चे’ के रूप में मजबूत होने की कोशिश करेगी. बता दें कि बिहार में सीपीआई महागठबंधन का हिस्सा है.

बिहार के चुनाव नतीजों पर पूछे गए सवाल के जवाब में राज्यसभा सदस्य कुमार ने कहा, ''कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में प्रचार किया, लेकिन पार्टी ने सभी राजनीतिक ताकतों के साथ समन्वय स्थापित करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों के बीच कई सीट पर हुए “दोस्ताना मुकाबले” की ओर भी इशारा किया.

'महागठबंधन ताकत के रूप में नहीं उभरा'

संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में पूछे जाने पर सीपीआई सांसद ने कांग्रेस को संसद सत्रों के दौरान मुद्दों को उठाने में विपक्षी दलों के बीच समन्वय नहीं कर पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, “महागठबंधन एक ताकत के रूप में नहीं उभरा. राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई हुई, कांग्रेस एक प्रमुख कारण है, क्योंकि विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वे बेहतर कर सकते थे. उन्होंने कोई पहल नहीं की.”

हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे- सीपीआई

उन्होंने आगे कहा, "प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता बिहार में प्रचार के लिए गए थे, लेकिन साथ ही वे सभी ताकतों के समन्वय में उतनी रुचि नहीं दिखा रहे थे. इसलिए, ये लोग महागठबंधन की हार के लिए ज़िम्मेदार थे. वास्तव में, हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस सुस्त रवैये के कारण संभव नहीं हुआ. उन्होंने चार सीटों पर सीपीआई के खिलाफ चुनाव लड़ा, उन्होंने कई सीटों पर आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ा." 

वोटर्स को प्रभावित करने के कई प्रयास किए गए- सीपीआई

सीपीआई सांसद ने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये देने जैसे अन्य प्रमुख कारणों के अलावा, मतदाताओं को प्रभावित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन जब हम दूसरे कारकों की बात करते हैं, तो कांग्रेस की निष्क्रियता या धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ समन्वय स्थापित करने में असमर्थता एक प्रमुख कारण है. कम से कम प्रदर्शन तो बेहतर हो सकता था." 

बिहार में तीसरे मोर्चे की भूमिका निभाएंगे- पी संदोश

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि सीपीआई आने वाले दिनों में बिहार में तीसरे मोर्चे की भूमिका निभाएगी. तीसरा मोर्चा इस मायने में कि बेशक दो शक्तिशाली मोर्चे हैं, और सीपीआई फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा है. लेकिन आने वाले दिनों में बिहार में विभिन्न जन-हितैषी मुद्दे उठाएंगे. सीपीआई में वह क्षमता है, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट है और हमने अतीत में बिहार में ऐसा किया है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से, मेरी आकांक्षा इसे बिहार की धरती पर एक बड़ी, विशाल, उभरती हुई वैकल्पिक ताकत बनाना है."

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 11:19 PM (IST)
Tags :
Congress CPI BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
Advertisement

वीडियोज

Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Dharmendra Ji: Acting के मसीहा का सफर — Stardom, संघर्ष और Cinema के प्रति उनका प्यार
Dharmendra Death News, Bollywood Legend के वो किससे जो हैं अनोखे! | Dharmendra Ji Passes Away
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
यूटिलिटी
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget