हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसिक्सर के 6 गोली… भोजपुरी गायकों को RJD ने भेजा नोटिस तो भड़की BJP, जानिए क्या कहा

सिक्सर के 6 गोली… भोजपुरी गायकों को RJD ने भेजा नोटिस तो भड़की BJP, जानिए क्या कहा

Bihar Politics: बीजेपी का कहना है कि गायकों के कार्यक्रमों के सहारे भय, आतंक और भ्रम का माहौल बनाकर वोट लेने का फॉर्मूला जिस दिन बना उस दिन ही जनता ने आरजेडी की नीयत पढ़ ली थी. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Nov 2025 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

विधानसभा चुनाव (2025) में 25 सीटों पर सिमटने के बाद आरजेडी की ओर से भोजपुरी के 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है. आरजेडी का मानना है कि इनके गाने से पार्टी की बदनामी हुई है. इन गायकों से पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को बयान जारी कर आरजेडी पर हमला बोला.

प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि चुनाव में जनता को प्रभावित करने के लिए कलाकारों और तथाकथित लोकप्रिय गायकों की भीड़ खड़ी करके माहौल बनाने का नाटक आरजेडी की पुरानी आदत रही है. जब जनता ने इस खोखले तामझाम को ठुकरा दिया तो उसी भीड़ का दोष उन्हीं कलाकारों पर मढ़ना शुरू कर दिया. यह वही मानसिकता है जिसमें काम कम, दिखावा ज्यादा और नतीजा आते ही जिम्मेदारी से भागने की पुरानी प्रवृत्ति नजर आती है.

'जनता ने पढ़ ली थी आरजेडी की नीयत'

पूर्व विधायक और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सच्चाई यह है कि गायकों के कार्यक्रमों के सहारे भय, आतंक और भ्रम का माहौल बनाकर वोट लेने का फॉर्मूला जिस दिन से बना, उस दिन से ही जनता ने आरजेडी की नीयत पढ़ ली थी. बिहार की जनता समझदार है, वह जुगाड़ की भीड़ और कृत्रिम लोकप्रियता से प्रभावित नहीं होती. जब नतीजे आए और जनता ने साफ-साफ संदेश दे दिया.

गायकों को नोटिस भेजे जाने को लेकर कहा कि यह व्यवहार सिर्फ कलाकारों का अपमान नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की समझदारी का भी अपमान है. जिस पार्टी का नेतृत्व हार स्वीकारने की नैतिकता न रखता हो, जो अपने प्रचार के लिए बुलाए गए कलाकारों की गरिमा तक बचा न सके, वह आखिर जनता का क्या भला करेगा?

बता दें कि भोजपुरी के गायक टुनटुन यादव ज्यादा विवादों में रहे हैं. "मारी सिक्सर के छह गोली छाती में रे…", इस गाने को टुनटुन यादव ने ही गाया है. इस गाने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब किया था जब वो बिहार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस तरह के और भी कई गायक हैं जिन्होंने जातिवाद को बढ़ाने वाले गीत गाए हैं. आरजेडी ने कौन-कौन से सिंगर को नोटिस भेजा है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. 

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 24 Nov 2025 08:58 PM (IST)
Tags :
Prem Ranjan Patel BIHAR NEWS
