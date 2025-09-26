'पति बाहर और आप अकेली...', प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं को दिया बड़ा मैसेज
Priyanka Gandhi Bihar Visit: महिला संवाद में प्रियंका गांधी ने कहा कि आपके बिना सरकार बनाना मुश्किल है, इसलिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं. आपके पति विदेश चले जाते हैं और आप यहां अकेली रहती हैं.
शक्ति अधिकार महिला संवाद के जरिए प्रियंका गांधी बिहार में महिलाओं के महागठबंधन के साथ लाने की पुरजोर कोशिश में जुट गई हैं. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए बिहार की राजनीति में मजबूत पहल की है. सबसे पहले सदाकत आश्रम में आयोजित शक्ति अधिकार महिला संवाद के मंच से उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और फिर मोतिहारी में रैली करने पहुंची.
नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पर निशाना
उन्होंने सदाकत आश्रम में बोलते हुए मोदी सरकार और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पर जमकर निशाना साधा. प्रियंका ने कहा कि सरकारें सिर्फ महिलाओं को पैसों का लालच देकर वोट बटोरना चाहती हैं, उनके सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं देती. उन्होंने महिला सशक्तिकरण को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा.
#WATCH | पटना, बिहार: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने NDA की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा, "वे चुनाव से पहले अब क्यों जागे हैं? उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है, 20 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? जिस मानदेय के लिए ये महिलाएं इतना संघर्ष कर रही हैं,… pic.twitter.com/8k9fsGSD5w— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 26, 2025
महिला संवाद में प्रियंका गांधी ने कहा कि आपके बिना सरकार बनाना मुश्किल है, इसलिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "प्रवास के कारण आपके पति विदेश चले जाते हैं और आप यहां अकेली रहती हैं."
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर क्या कहा?
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा, "वे चुनाव से पहले अब क्यों जागे हैं? उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है, 20 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? जिस मानदेय के लिए ये महिलाएं इतना संघर्ष कर रही हैं, उसके लिए इन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं किया?"
प्रियंका गांधी ने कहा कि "वे अभी 10,000 रुपये दे रहे हैं, क्या वे इसे हर महीने देंगे? वे इसे किसे देंगे? सिर्फ इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं, वे एक योजना बनाते हैं और पैसे देते हैं। समझते हैं कि इससे महिलाओं के वोट मिल जाएंगे, लेकिन महिलाएं समझदार हैं, जिम्मेदार हैं. वे समझती हैं कि यह कैसी योजना है."
ये भी पढ़ें: Bihar Politics: 'सीएम खुद...', अशोक चौधरी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जीरो टॉलरेंस की कर दी बात
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL