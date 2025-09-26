हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: 'सीएम खुद...', अशोक चौधरी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जीरो टॉलरेंस की कर दी बात

Bihar Politics: 'सीएम खुद...', अशोक चौधरी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जीरो टॉलरेंस की कर दी बात

Upendra Kushwaha: उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का महागठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है. बिहार में उनकी उपस्थिति से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 26 Sep 2025 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने-अपने हिसाब से तैयारियों में जुटी हैं. सभी खुद को और अपने गठबंधन को मजबूत बता रहीं हैं. इस बीच आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को कांग्रेस, आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने बिहार में कुछ नहीं किया. ये सालों शासन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 में आने के एक साल बाद ही महिलाओं के लिए काम किया. 

अशोक चौधरी के आरोपों पर क्या कहा?

वहीं अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट कीजिए. जेडीयू की तरफ से यही कहा गया है. सीएम से आग्रह है कि वो खुद ध्यान दें. सीएम जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं और करते भी हैं. जेडीयू के बयान का मैं समर्थन करता हूं. वहीं सीट बंटवारे पर कहा कि जब सीट बांटेगी तो पता चल जाएगा.

उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष पर हमला

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित समाज महिला के लिए एनडीए ने ही किया काम है. महागठबंधन जो घोषणा कर रहा है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा. एनडीए घोषणा नहीं, काम कर रहा है.वहीं ये भी कहा कि प्रियंका गांधी की रैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जनता इनकी बातों में नहीं आएगी.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा लाभ मिलेगा. किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता है. नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार एक ही दिन में नही बनते हैं. प्रियंका गांधी बिहार में आती हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. हो सकता है आगे कुछ लाभ मिले. जब तेज प्रताप के पोस्टर जारी करने पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो परिवार का मामला है. टिप्पणी उचित नहीं. वहीं सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि, 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का महागठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है. चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. चुनाव कुछ ही हफ़्तों में होने वाले हैं. इसलिए, दिल्ली से कांग्रेस के नेता बिहार आ रहे हैं. चुनाव के बाद वे यहां नजर नहीं आएंगे. उनकी उपस्थिति से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगा और फिर से सरकार बनाएगा.

ये भी पढ़ें: रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया, 'हमारी बहन पर...'

Published at : 26 Sep 2025 03:19 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

New Skoda Kodiaq Review : A SUV With Premium Perks | Auto Live
I Love Muhammad: Bhopal में जुमे की नमाज़ के बाद दिखा खास 'मोहम्मद' कैंपेन
Citroën C3 में अब है Added features! | Auto Live
I Love Mahakal Campaign: 'मोहम्मद बनाम महादेव' विवाद, MP में 'महाकाल' पोस्टर!
ABP Live Auto Awards 2025 : Hyundai Bags 2 Big Awards! Virat Khullar Reacts | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
जब चाकू से हुए हमले के बाद बेटे जेह के कमरे में घायल पड़े थे सैफ अली खान, एक्टर बोले- 'पूरी जिंदगी आंखों के सामने...'
'मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई थी', सैफ अली खान ने चाकू से हुए हमले पर की बात
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
शिक्षा
Squadron Leader Priya Sharma: MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget