Bihar Politics: 'सीएम खुद...', अशोक चौधरी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जीरो टॉलरेंस की कर दी बात
Upendra Kushwaha: उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का महागठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है. बिहार में उनकी उपस्थिति से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने-अपने हिसाब से तैयारियों में जुटी हैं. सभी खुद को और अपने गठबंधन को मजबूत बता रहीं हैं. इस बीच आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को कांग्रेस, आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने बिहार में कुछ नहीं किया. ये सालों शासन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 में आने के एक साल बाद ही महिलाओं के लिए काम किया.
अशोक चौधरी के आरोपों पर क्या कहा?
वहीं अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट कीजिए. जेडीयू की तरफ से यही कहा गया है. सीएम से आग्रह है कि वो खुद ध्यान दें. सीएम जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं और करते भी हैं. जेडीयू के बयान का मैं समर्थन करता हूं. वहीं सीट बंटवारे पर कहा कि जब सीट बांटेगी तो पता चल जाएगा.
उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष पर हमला
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित समाज महिला के लिए एनडीए ने ही किया काम है. महागठबंधन जो घोषणा कर रहा है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा. एनडीए घोषणा नहीं, काम कर रहा है.वहीं ये भी कहा कि प्रियंका गांधी की रैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जनता इनकी बातों में नहीं आएगी.
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा लाभ मिलेगा. किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता है. नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार एक ही दिन में नही बनते हैं. प्रियंका गांधी बिहार में आती हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. हो सकता है आगे कुछ लाभ मिले. जब तेज प्रताप के पोस्टर जारी करने पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो परिवार का मामला है. टिप्पणी उचित नहीं. वहीं सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि,
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का महागठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है. चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. चुनाव कुछ ही हफ़्तों में होने वाले हैं. इसलिए, दिल्ली से कांग्रेस के नेता बिहार आ रहे हैं. चुनाव के बाद वे यहां नजर नहीं आएंगे. उनकी उपस्थिति से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगा और फिर से सरकार बनाएगा.
