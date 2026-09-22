गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी बोले, 'अपराधी की जाति नहीं होती, पुलिस को चैलेंज किया तो...'

CM सम्राट चौधरी बोले, 'अपराधी की जाति नहीं होती, पुलिस को चैलेंज किया तो...'

बिहार के CM सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता. कानून का राज और न्याय के साथ प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है. उनके इस बयान को जमुई की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वो कभी जाति-धर्म के पीछे नहीं पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि अपराधी अपराधी होता है. अपराधी की जाति नहीं होती है. हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी. कभी पुलिस उससे पीछे नहीं हट सकती. उनका ये बयान जमुई की घटना के बाद पुलिस एनकाउंटर के बाद आया.

उन्होंने आगे कहा, ''कानून का राज और न्याय के साथ विकास सरकार की प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं. इसमें सबका योगदान है. सबके साथ की जरूरत है.''

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
जमुई कांड: चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'अपराधियों में कानून का भय...'
जमुई कांड: चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'अपराधियों में कानून का भय...'
बिहार
जमुई के मुख्य आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? नंदन यादव का अवैध बालू-शराब तक का धंधा
जमुई के मुख्य आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? नंदन यादव का अवैध बालू-शराब तक का धंधा
बिहार
जमुई एनकाउंटर: मांझी ने जोड़ी जाति, भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- 'यादव…'
जमुई एनकाउंटर: मांझी ने जोड़ी जाति, भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- 'यादव…'
बिहार
जमुई एनकाउंटर पर ललन सिंह बोले, 'सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार के...'
जमुई एनकाउंटर पर ललन सिंह बोले, 'सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार के...'

14 करोड़ बिहारियों से बिहार बदलेगा- सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि प्रदेश का एक-एक डिपार्टमेंट इसमें काम करेगा तभी यह बिहार बदलेगा. यह बिहार सिर्फ यहां बैठे लोगों का जिम्मेदारी नहीं है. यह बिहार के 14 करोड़ बिहारियों की जिम्मेदारी है. 14 करोड़ बिहारियों के बिहेवियर से पूरा बिहार बदलेगा. 

5 लाख लोग बिहार के बाहर आज राशन ले रहे- सम्राट चौधरी

CM ने किसानों और मजदूरों का जिक्र करते हुए रोजगार की भी बात की. उन्होंने कहा, ''बिहार में किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं और मैंने तो देखा कि 5 लाख लोग बिहार के बाहर आज राशन ले रहे हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो वन नेशन वन राशन हो गया तो देश के दूसरे हिस्से में जाकर 5 लाख लोग अनाज लेते हैं और लगभग 7 लाख लोग मजदूरी करने जाते हैं.

'करीब 11.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया'

उन्होंने कहा, ''पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 में कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे लेकिन जब 2025 के चुनाव में हम लोग जा रहे थे तो करीब 11.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया गया और लगभग तैतालीस लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया. 

'अगले 5 सालों में मजदूरी करने बिहार के बाहर नहीं जाना है'

सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा, ''हम लोगों की भी कल्पना है और जो पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कल्पना है कि बिहार के नौजवानों को बिहार के लोगों को देश के किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है. अगले 5 वर्षों में किसी को मजदूरी करने बिहार के बाहर नहीं जाना है. उनको इसी धरती पर हम लोग काम देने का काम करेंगे.''

जमुई कांड: चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'अपराधियों में कानून का भय...'

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 22 Sep 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary JAMUI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
जमुई कांड: चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'अपराधियों में कानून का भय...'
जमुई कांड: चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'अपराधियों में कानून का भय...'
बिहार
जमुई के मुख्य आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? नंदन यादव का अवैध बालू-शराब तक का धंधा
जमुई के मुख्य आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? नंदन यादव का अवैध बालू-शराब तक का धंधा
बिहार
जमुई एनकाउंटर: मांझी ने जोड़ी जाति, भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- 'यादव…'
जमुई एनकाउंटर: मांझी ने जोड़ी जाति, भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- 'यादव…'
बिहार
जमुई एनकाउंटर पर ललन सिंह बोले, 'सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार के...'
जमुई एनकाउंटर पर ललन सिंह बोले, 'सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार के...'
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
ऑटो
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
हेल्थ
Rubella Virus In Jharkhand: झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget