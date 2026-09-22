जमुई कांड: चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'अपराधियों में कानून का भय...'

जमुई की घटना पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया था. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा. पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि इससे साफ संदेश है कि जो कानून से खिलवाड़ करेंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पोस्ट में जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट में कराकर पीड़ितों को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की. उन्होंने कहा, ''अपराधियों में कानून का भय और बेटियों में सुरक्षा का विश्वास-यही हमारी प्राथमिकता है.''

जमुई की घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया था।



इस जघन्य घटना में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तार कर स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, जिला प्रशासन से आग्रह है कि पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक POCSO… — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) September 22, 2026

पुलिस एनकाउंटर में दो आरोपी जख्मी