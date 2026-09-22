जमुई कांड: चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'अपराधियों में कानून का भय...'
जमुई कांड में पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जो कोई भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा.
जमुई की घटना पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया था. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा. पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि इससे साफ संदेश है कि जो कानून से खिलवाड़ करेंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पोस्ट में जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट में कराकर पीड़ितों को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की. उन्होंने कहा, ''अपराधियों में कानून का भय और बेटियों में सुरक्षा का विश्वास-यही हमारी प्राथमिकता है.''
जमुई की घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया था।— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) September 22, 2026
इस जघन्य घटना में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तार कर स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, जिला प्रशासन से आग्रह है कि पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक POCSO…
पुलिस एनकाउंटर में दो आरोपी जख्मी
बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और उसके साथ जा रहे लड़के के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. दो आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार (22 सितंबर) को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में दोनों आरोपी जख्मी हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक नंदन यादव के पैर में गोली लगी है. इसके साथ नंदन का सहयोगी हरेराम यादव पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में घुटने में चोट लगने से जख्मी हो गया.
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन
19 सितंबर 2026 को हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने अब तक कुल पांच लोगों को दबोचा है. घटना से जुड़े वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया और पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की.
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