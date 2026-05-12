हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्राइवेट स्कूल वालों को सम्राट चौधरी का आदेश, फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी

प्राइवेट स्कूल वालों को सम्राट चौधरी का आदेश, फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी

Bihar Private School Guidelines: सम्राट चौधरी ने कहा है कि आदेश के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है. इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 May 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में प्राइवेट स्कूल की मनमानी अब नहीं चलेगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए पहल की है. यह भी कहा है कि आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई तय है. सम्राट चौधरी ने मंगलवार (12 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से इस संबंध में पोस्ट किया है.

लिखा है, "निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल! प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है."

'मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक'

उन्होंने कहा, "निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य, मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक होगा. साथ ही किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता, छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा/परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा. आदेश के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है. इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी."

यह भी पढ़ें- NEET Paper Leak: सुपर-30 वाले आनंद कुमार का बड़ा बयान, 'छात्रों का भरोसा शिक्षा-व्यवस्था पर...'

बराबर आती थी अभिभावकों की ओर से शिकायत

बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये फैसला अभिभावकों के हित में है. कई बार अभिभावकों की ओर से ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं कि स्कूल से किताब लेने का दबाव बनाया जाता है या फिर चुनिंदा दुकानों से ही यूनिफॉर्म आदि लेने के लिए कहा जाता है. अब ऐसा नहीं हो सकेगा.

जानकारी हो कि हर साल प्राइवेट स्कूल वाले मिसलेनियस और एनुअल फीस आदि के नाम पर पैसे लेते हैं. जब-जब सेशन की शुरुआत होती है ऐसी खबरें आती रहती हैं. अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश से अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है यह देखने वाली बात होगी.

यह भी पढ़ें- '10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा', नीट परीक्षा रद्द होने पर क्या बोली कांग्रेस?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 12 May 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
प्राइवेट स्कूल वालों को सम्राट चौधरी का आदेश, फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी
प्राइवेट स्कूल वालों को सम्राट चौधरी का आदेश, फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी
बिहार
NEET Paper Leak: सुपर-30 वाले आनंद कुमार का बड़ा बयान, 'छात्रों का भरोसा शिक्षा-व्यवस्था पर...'
नीट परीक्षा रद्द होने पर सुपर-30 वाले आनंद कुमार का बड़ा बयान, छात्रों से की ये अपील
बिहार
Nalanda News: प्रेम विवाह, ड्रग्स और मौत का रहस्य, नालंदा में युवक का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
प्रेम विवाह, ड्रग्स और मौत का रहस्य, नालंदा में युवक का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
बिहार
'10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा', नीट परीक्षा रद्द होने पर क्या बोली कांग्रेस?
'10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा', नीट परीक्षा रद्द होने पर क्या बोली कांग्रेस?
Advertisement

वीडियोज

Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया
सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Embed widget