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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर आ गया सांसद पप्पू यादव का बयान, खूब सुनाया, 'जो सरकार..'

नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर आ गया सांसद पप्पू यादव का बयान, खूब सुनाया, 'जो सरकार..'

NEET UG Exam 2026 Cancelled: पप्पू यादव ने कहा कि सरकार अपनी हिस्सेदारी लेकर चैन से सोती है और बच्चे भ्रष्टाचार की जननी सरकार के कुकर्म का खामियाजा भुगत रहे हैं. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 May 2026 07:58 PM (IST)
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बीते तीन मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है. पेपर लीक के कारण यह फैसला लिया गया है. परीक्षा रद्द होने के बाद से विपक्ष के नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं. इसी क्रम में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की भी प्रतिक्रिया आई है.

मंगलवार (12 मई, 2026) को सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा. कहा, "जो सरकार एक NEET परीक्षा सही से नहीं करवा सकती है वह भ्रष्टाचार पर वार की बात करती है, अत्यंत हास्यास्पद है. मोदी सरकार ने NEET परीक्षा को माफियाओं को बेच दिया है! उसमें अपनी हिस्सेदारी लेकर चैन से सोती है, हमारे बच्चे भ्रष्टाचार की जननी सरकार के कुकर्म का खामियाजा भुगत रहे हैं!"

मुकेश सहनी बोले- लाखों छात्रों की मेहनत के साथ खिलवाड़

दूसरी ओर इस मामले में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यह परीक्षा रद्द होना केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. ‎उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत, मानसिक दबाव और भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ अब एक सामान्य बात बनती जा रही है. 

यह भी पढ़ें- NEET UG Exam Cancelled: नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'

मुकेश सहनी ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला यह साबित करता है कि सरकार देश की परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा कि यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी नीट 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवाद ने छात्रों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया था. इसके अलावा भी कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं. बार-बार एक जैसी घटनाएं होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने अब तक कोई ठोस और जवाबदेह व्यवस्था तैयार नहीं की है.

यह भी पढ़ें- NEET Paper Leak: सुपर-30 वाले आनंद कुमार का बड़ा बयान, 'छात्रों का भरोसा शिक्षा-व्यवस्था पर...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 May 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Mukesh Sahani NTA BIHAR NEWS NEET UG 2026 NEET UG Exam 2026
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