Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश

दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में से एक एनवीडिया एक बार फिर से जेनसन हुआंग को सीईओ बना सकती है. हुआंग ने हाल ही में इस्तीफा दिया था, लेकिन अब उनके वापसी की चर्चा शुरू हो गई है. सिलिकॉन वैली के कई बड़े टेक दिग्गजों ने उन्हें दोबारा सीईओ बनाने के लिए सिफारिश की है. दावा यह भी है कि अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के भी समर्थन की कोशिश की जा रही है.

'फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 4 ट्रिलियन डॉलर की चिप कंपनी एनवीडिया हुआंग की वापसी पर विचार कर रही है. उनके इस्तीफे के कुछ ही दिनों बाद सिलिकॉन वैली के कई प्रभावशाली अधिकारी कंपनी के बोर्ड को उन्हें फिर से पद पर बहाल करने के लिए मनाने की मुहिम चला रहे हैं.

एलन मस्क ने लिखा लेटर

अहम बात यह भी है कि हुआंग के जाने के बाद कंपनी में लीडरशिप का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. टेस्ला, स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी समेत कई दिग्गजों ने एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड से हुआंग को वापस लाने की मांग की है.

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