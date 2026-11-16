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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वNvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश

Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश

एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने हाल ही में विवादों में फंसने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था. अब उनके वापसी की चर्चा शुरू हो गई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Nov 2026 07:07 AM (IST)
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दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में से एक एनवीडिया एक बार फिर से जेनसन हुआंग को सीईओ बना सकती है. हुआंग ने हाल ही में इस्तीफा दिया था, लेकिन अब उनके वापसी की चर्चा शुरू हो गई है. सिलिकॉन वैली के कई बड़े टेक दिग्गजों ने उन्हें दोबारा सीईओ बनाने के लिए सिफारिश की है. दावा यह भी है कि अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के भी समर्थन की कोशिश की जा रही है.

'फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 4 ट्रिलियन डॉलर की चिप कंपनी एनवीडिया हुआंग की वापसी पर विचार कर रही है. उनके इस्तीफे के कुछ ही दिनों बाद सिलिकॉन वैली के कई प्रभावशाली अधिकारी कंपनी के बोर्ड को उन्हें फिर से पद पर बहाल करने के लिए मनाने की मुहिम चला रहे हैं. 

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एलन मस्क ने लिखा लेटर

अहम बात यह भी है कि हुआंग के जाने के बाद कंपनी में लीडरशिप का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. टेस्ला, स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी समेत कई दिग्गजों ने एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड से हुआंग को वापस लाने की मांग की है.

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Nov 2026 07:02 AM (IST)
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