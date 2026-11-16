ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में राहत इंदौरी का शेर पढ़ विरोधियों पर बरसे दिलजीत दोसांझ

'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में राहत इंदौरी का शेर पढ़ विरोधियों पर बरसे दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ ने इंदौर में अपने कॉन्सर्ट के दौरान विरोधियों को कड़ा जवाब दिया और कहा कि उनके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई थी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रविवार को इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट किया. इस दौरान उन्होने दावा किया कि इंदौर में उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें की गईं, लेकिन उन्होंने अपने फैंस से किए गए वादे को निभाया और बिना किसी डर के शहर पहुंच.  उन्होंने वह मशहूर शेर भी सुनाया, “किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.”

'ना तो हम पहले और ना डरते हैं आज'
दिलजीत दोसांझ ने अपने लाइव कॉन्सर्ट की शुरुआत दर्शकों से ‘जय श्री महाकाल’ का नारा लगवाने के साथ की.मंच पर दिलजीत ने कहा, "ये नहीं गाना, वो नहीं गाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते.देखो, ये महाकाल की धरती है और यहां आने से हमें कोई रोक नहीं सकता. ना तो हम पहले और ना डरते हैं आज. ना तो हम पहले डरे और ना डरते हैं आज.जय श्री महाकाल."

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई कने वाली फिल्म
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को दी मात, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
बॉलीवुड
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
बॉलीवुड
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh)

'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है'
दिलजीत ने दिवंगत उर्दू शायर राहत इंदौरी की मशहूर गजल की कुछ पंक्तियां भी सुनाईं. उन्होंने पंक्तियां बोलीं, "हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है. अगर खिलाफ़ है, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है. सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है."

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट पर पाबंदियां क्यों लगाई गईं?
दिलजीत दोसांझ का इंदौर कॉन्सर्ट ऐसे समय में हुआ, जब ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी ने वेन्यू मैनेजमेंट को निर्देश दिया था कि कार्यक्रम के दौरान दिलजीत के चार गाने न बजाए जाएं. यह नोटिस 6 नवंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा जारी किया गया था.

इसमें 'पटियाला पैग', '5 तारा', 'जीभ विचों अफीम' (जिसे 'केस' के नाम से भी जाना जाता है) और 'जट्ट उठे फायर करदा' गानों का जिक्र था.अधिकारियों ने चिंता जताई कि दिलजीत दोसांझ के गानों के बोल "छोटे बच्चों पर गलत असर" डाल सकते हैं. दरअसल पांच साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कॉन्सर्ट में शामिल होने की अनुमति थी, इसलिए मॉल मैनजमेंट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ये गाने परफॉर्मेंस का हिस्सा न हों."

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा था
इस नोटिस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जुलाई 2019 के एक आदेश का भी जिक्र किया गया है. मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों को लेकर चिंता जताई थी कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में "गानों के जरिए शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा का महिमामंडन" हाल के दिनों में "बढ़ गया है." कोर्ट ने यह भी कहा था, "ऐसे गाने कम उम्र के बच्चों पर गहरा असर डालते हैं." कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे "यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गाने में, यहां तक ​​कि लाइव शो में भी शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा का महिमामंडन न किया जाए."

20 दिसंबर तक भारत में ही रहेंगे दिलजीत
इंदौर का यह कार्यक्रम दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर 2026' का हिस्सा था जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी. वह कॉन्सर्ट भी पुलिस की परमिशन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी अनिश्चितता के बावजूद आयोजित हुआ था. दोसांझ ने कहा है कि वह 20 दिसंबर तक भारत में ही रहेंगे और अपने बाकी सभी शो करेंगे. 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई कने वाली फिल्म
'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को दी मात, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
बॉलीवुड
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
बॉलीवुड
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
विश्व
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
बॉलीवुड
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
इंडिया
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget