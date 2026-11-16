पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रविवार को इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट किया. इस दौरान उन्होने दावा किया कि इंदौर में उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें की गईं, लेकिन उन्होंने अपने फैंस से किए गए वादे को निभाया और बिना किसी डर के शहर पहुंच. उन्होंने वह मशहूर शेर भी सुनाया, “किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.”

'ना तो हम पहले और ना डरते हैं आज'

दिलजीत दोसांझ ने अपने लाइव कॉन्सर्ट की शुरुआत दर्शकों से ‘जय श्री महाकाल’ का नारा लगवाने के साथ की.मंच पर दिलजीत ने कहा, "ये नहीं गाना, वो नहीं गाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते.देखो, ये महाकाल की धरती है और यहां आने से हमें कोई रोक नहीं सकता. ना तो हम पहले और ना डरते हैं आज. ना तो हम पहले डरे और ना डरते हैं आज.जय श्री महाकाल."

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'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है'

दिलजीत ने दिवंगत उर्दू शायर राहत इंदौरी की मशहूर गजल की कुछ पंक्तियां भी सुनाईं. उन्होंने पंक्तियां बोलीं, "हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है. अगर खिलाफ़ है, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है. सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है."

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट पर पाबंदियां क्यों लगाई गईं?

दिलजीत दोसांझ का इंदौर कॉन्सर्ट ऐसे समय में हुआ, जब ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी ने वेन्यू मैनेजमेंट को निर्देश दिया था कि कार्यक्रम के दौरान दिलजीत के चार गाने न बजाए जाएं. यह नोटिस 6 नवंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा जारी किया गया था.

इसमें 'पटियाला पैग', '5 तारा', 'जीभ विचों अफीम' (जिसे 'केस' के नाम से भी जाना जाता है) और 'जट्ट उठे फायर करदा' गानों का जिक्र था.अधिकारियों ने चिंता जताई कि दिलजीत दोसांझ के गानों के बोल "छोटे बच्चों पर गलत असर" डाल सकते हैं. दरअसल पांच साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कॉन्सर्ट में शामिल होने की अनुमति थी, इसलिए मॉल मैनजमेंट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ये गाने परफॉर्मेंस का हिस्सा न हों."

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा था

इस नोटिस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जुलाई 2019 के एक आदेश का भी जिक्र किया गया है. मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों को लेकर चिंता जताई थी कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में "गानों के जरिए शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा का महिमामंडन" हाल के दिनों में "बढ़ गया है." कोर्ट ने यह भी कहा था, "ऐसे गाने कम उम्र के बच्चों पर गहरा असर डालते हैं." कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे "यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गाने में, यहां तक ​​कि लाइव शो में भी शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा का महिमामंडन न किया जाए."

20 दिसंबर तक भारत में ही रहेंगे दिलजीत

इंदौर का यह कार्यक्रम दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर 2026' का हिस्सा था जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी. वह कॉन्सर्ट भी पुलिस की परमिशन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी अनिश्चितता के बावजूद आयोजित हुआ था. दोसांझ ने कहा है कि वह 20 दिसंबर तक भारत में ही रहेंगे और अपने बाकी सभी शो करेंगे.