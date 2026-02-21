हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 2 लाख से ज्यादा किसानों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 100 करोड़ रुपये की राशि करेंगे जारी

बिहार: 2 लाख से ज्यादा किसानों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 100 करोड़ रुपये की राशि करेंगे जारी

Bihar News: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 लाख से अधिक किसानों को 100 करोड़ की राहत राशि जारी करेंगे. सीएम तूफान और बेमौसम बारिश से प्रभावितों को यह लाभ देंगे.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार (21 फरवरी) को 2 लाख से अधिक किसानों के बीच 100 करोड़ की राशि जारी करेंगे. ये वो किसान हैं, जिनकी फसलें पिछले दिनों आए तूफान और बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हो गई थीं. DBT के जरिये किसानों के बैंक खाते में राशि भेजेंगे. 

इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का भी आयोजन सुबह 10:30 बजे से किया गया है. जिसमें सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, कृषि विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे.

समय पर दी जाए किसानों का आर्थिक मदद

बिहार सरकार की कोशिश है कि किसानों को बिना किसी बिचौलिए के पारदर्शी तरीके से आर्थिक मदद समय पर दी जाए. कृषि विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के बाद प्रभावित किसानों की सूची तैयार की गई है. अनुदान की राशि फसल क्षति के प्रकार के आधार पर तय की गई है.

फसल क्षति के आधार पर अनुदान की दरें कुछ इस तरह तय हैं. जिसमें असिंचित क्षेत्र 8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र 17,000 प्रति हेक्टेयर और शाश्वत फसलें (जैसे गन्ना) 22,500 प्रति हेक्टेयर की गई हैं. न्यूनतम सहायता असिंचित क्षेत्र के लिए 1 हजार और सिंचित क्षेत्र के लिए 2 हजार अनिवार्य है. यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए देय होगा

पैदल चलने वाले लोगों के लिए सीएम ने किया ये ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इसे लेकर परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं. सीएम ने सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी इलाकों में खासकर भीड़-भाड़ वाले जगहों को चिह्नित कर जल्द फुटपाथ बनाने का निर्देश दिया गया है. 

वहीं मुख्यमंत्री ने सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिह्नित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चिह्नित जगहों पर फुट ओवर ब्रिज/एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है.

सरकारी और निजी गाड़ी चालकों को ट्रेनिंग का निर्देश

सभी सरकारी और निजी गाड़ी चालकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया गया है, ताकि गाड़ी चालक सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सकें.
राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में अधिक सड़क दुर्घटना की संभावना वाली जगहों (Black spot) को चिह्नित कर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण और सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उसका आकलन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: 2 लाख से ज्यादा किसानों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 100 करोड़ रुपये की राशि करेंगे जारी
बिहार: 2 लाख से ज्यादा किसानों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 100 करोड़ रुपये की राशि करेंगे जारी
बिहार
बिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना
बिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना
बिहार
रीना पासवान के राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच चिराग की दो टूक, 'मेरी मां राजनीति में…'
रीना पासवान के राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच चिराग की दो टूक, 'मेरी मां राजनीति में…'
बिहार
'पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आगे रहेगी RJD', प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी संटू का दावा
'पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आगे रहेगी RJD', प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी संटू का दावा
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget